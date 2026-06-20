彰化溪州三合院屋主復育自然生態 庭園成金斑蝶天堂

梅雨季節結束天氣回暖，黃金樺斑蝶進入繁殖高峰期，彰化縣溪州鄉水尾村一處三合院的圍牆外懸吊約120顆蝶蛹，庭園數十隻蝴蝶飛舞，形成難得一見的社區美麗風景。

三合院主人鐘武達是退休媒體人，退休後不改在職期間的「慧黠、靈光」特質，把住處取名「舊都蘭里」，製作手工文創背包、和親戚合開烘焙坊，收養流浪犬等多種流浪動物；4年多前種植馬利筋等蝴蝶食草，吸引黃金樺斑蝶（又稱金斑蝶）前來繁殖，200多顆閃閃發亮金黃色環帶的蝶蛹當時懸吊圍牆外，蔚為社區奇觀，轟動一時。

鐘武達今表示，馬利筋不知何故生長不良，過去兩年內無法供應金斑蝶幼蟲食用，蝶蹤消失，今年初他移走舊土補填培養土，馬利筋恢復正常生長，盛夏枝葉茂密，全年都能繁殖的金斑蝶又回來，也有少數紫斑蝶，幾乎吃光馬利筋葉子，目前約120顆蝶蛹懸吊圍牆外。

他說，野鳥會捕食金斑蝶幼蟲，但他認為馬利筋微毒，金斑蝶幼蟲以馬利筋為主食，食用後應該身體也有毒素，幼蟲被吃掉的很少；社區居民認同他保護自然生態，從未破壞懸吊在圍牆外的蝶蛹，路過也保持距離以防傷害，蝶蛹都能順利孵化。

金斑蝶在圍牆外面交尾。記者簡慧珍／攝影