福鹿溪夜光競渡吸睛 鹿港國際龍舟賽173支隊伍參賽

邁入49年的「鹿港慶端陽」重頭戲國際龍舟錦標賽，從昨天起至21日一連3天在福鹿溪登場，共173支隊伍報名參賽，規模再創新高， 其中國際組有來自20個國家選手的17支隊伍競技，每天下午1時至晚間9時進行賽事，尤其夜間競賽在絢麗燈光下，更具魅力。

「鹿港慶端陽」國際龍舟錦標賽昨天傍晚由縣長王惠美主持開幕，縣府教育處表示，今年賽事總獎金高達225萬5000元，各組最高獎金30萬元，吸引全國各地菁英隊伍齊聚福鹿溪爭取榮耀，共有173隊伍報名，比去年多出47隊。民眾到前往比賽場地福鹿溪為選手加油，如果無法來現場，也可上YouTube同步觀看。

縣長王惠美表示，彰化鹿港國際龍舟賽的獨特亮點是「夜間龍舟賽」，精彩賽事搭配璀璨夜間燈光，將帶給民眾不同以往的觀賽體驗，日夜都可來福鹿溪觀賞賽事；即日起至6月21日在亞太鹿港渡假村有「魯班公宴」，邀集全台9位人間國寶、35位縣籍地方工藝保存者及多位工藝家，以108桌「看桌宴神」的形式呈現，涵蓋木雕、漆線、錫工、刺繡、竹藤編等傳統技藝逾500件作品，栩栩如生，令人嘆為觀止。「

結合鹿港慶端陽的「小鎮光影藝術節」，今年首度結合美國夢工廠知名IP「功夫熊貓」，將展出至8月23日；今天在地藏王廟有「包粽神手爭霸戰」、明天在新祖宮有拋繡球活動；今天及明天兩天在鹿港龍山寺還有傳統戲曲演出；彰濱工業區也有許多觀光工廠，兼具傳統及現代文化，民眾可在端午期間到彰化感受節慶氛圍。

為因應鹿港慶端陽系列活動，縣府建議民眾多加利用大眾運輸工具或接駁車前往，相關資訊如下：