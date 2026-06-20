福鹿溪夜光競渡吸睛 鹿港國際龍舟賽173支隊伍參賽
邁入49年的「鹿港慶端陽」重頭戲國際龍舟錦標賽，從昨天起至21日一連3天在福鹿溪登場，共173支隊伍報名參賽，規模再創新高， 其中國際組有來自20個國家選手的17支隊伍競技，每天下午1時至晚間9時進行賽事，尤其夜間競賽在絢麗燈光下，更具魅力。
「鹿港慶端陽」國際龍舟錦標賽昨天傍晚由縣長王惠美主持開幕，縣府教育處表示，今年賽事總獎金高達225萬5000元，各組最高獎金30萬元，吸引全國各地菁英隊伍齊聚福鹿溪爭取榮耀，共有173隊伍報名，比去年多出47隊。民眾到前往比賽場地福鹿溪為選手加油，如果無法來現場，也可上YouTube同步觀看。
縣長王惠美表示，彰化鹿港國際龍舟賽的獨特亮點是「夜間龍舟賽」，精彩賽事搭配璀璨夜間燈光，將帶給民眾不同以往的觀賽體驗，日夜都可來福鹿溪觀賞賽事；即日起至6月21日在亞太鹿港渡假村有「魯班公宴」，邀集全台9位人間國寶、35位縣籍地方工藝保存者及多位工藝家，以108桌「看桌宴神」的形式呈現，涵蓋木雕、漆線、錫工、刺繡、竹藤編等傳統技藝逾500件作品，栩栩如生，令人嘆為觀止。「
結合鹿港慶端陽的「小鎮光影藝術節」，今年首度結合美國夢工廠知名IP「功夫熊貓」，將展出至8月23日；今天在地藏王廟有「包粽神手爭霸戰」、明天在新祖宮有拋繡球活動；今天及明天兩天在鹿港龍山寺還有傳統戲曲演出；彰濱工業區也有許多觀光工廠，兼具傳統及現代文化，民眾可在端午期間到彰化感受節慶氛圍。
為因應鹿港慶端陽系列活動，縣府建議民眾多加利用大眾運輸工具或接駁車前往，相關資訊如下：
一大眾運輸資訊：
(一)台北直達鹿港：由台北專運站搭乘【統聯客運】1652線至鹿港下車
(二)台中直達鹿港：台中後火車站搭乘【ibus】9018線至鹿港下車
(三)彰化客運臺中乘車處搭乘【彰化客運】6933線至鹿港下車
(四)高鐵台中轉乘客運：由高鐵台中站搭乘台灣好行至鹿港下車
(五)台鐵台中轉乘客運：由台中後火車站搭乘【中鹿客運】9018線至鹿港下車
(六)台鐵彰化轉乘客運：搭乘【彰化客運】至鹿港下車
二、接駁車資訊(6月19日至21日)：
(一)接駁路線A：(1)彰化縣旅遊服務中心→(2)文武廟→(3)龍舟會場→(4)鹿港天后宮停車場→(5)臺灣玻璃館(每15至30分鐘一班)
(二)接駁路線B：(1)臺灣玻璃館→(2)彰化縣旅遊服務中心→(3)臺灣玻璃館(每1小時一班)。
相關活動資訊請上「鹿港慶端陽」網站查詢：https://www.dragonboat-festival2026.com.tw
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。