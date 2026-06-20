快訊

iPhone必學！3招隱藏版功能幫你防健忘、防詐騙 還能「延長電池續航」

學術潛規則／同儕審查淪利益交換 黑道式剝削鏈浮檯面

《鐵拳教育》金武烈寵妻寵出新高度！為尹昇娥苦練街舞逗笑

聽新聞
0:00 / 0:00

福鹿溪夜光競渡吸睛 鹿港國際龍舟賽173支隊伍參賽

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
邁入49年的「鹿港慶端陽」重頭戲國際龍舟錦標賽，從昨天起至21日一連3天在福鹿溪登場，在夕陽餘暉下，龍舟競渡別有一番美感。圖／彰化縣政府提供
邁入49年的「鹿港慶端陽」重頭戲國際龍舟錦標賽，從昨天起至21日一連3天在福鹿溪登場，在夕陽餘暉下，龍舟競渡別有一番美感。圖／彰化縣政府提供

邁入49年的「鹿港慶端陽」重頭戲國際龍舟錦標賽，從昨天起至21日一連3天在福鹿溪登場，共173支隊伍報名參賽，規模再創新高， 其中國際組有來自20個國家選手的17支隊伍競技，每天下午1時至晚間9時進行賽事，尤其夜間競賽在絢麗燈光下，更具魅力。

「鹿港慶端陽」國際龍舟錦標賽昨天傍晚由縣長王惠美主持開幕，縣府教育處表示，今年賽事總獎金高達225萬5000元，各組最高獎金30萬元，吸引全國各地菁英隊伍齊聚福鹿溪爭取榮耀，共有173隊伍報名，比去年多出47隊。民眾到前往比賽場地福鹿溪為選手加油，如果無法來現場，也可上YouTube同步觀看。

縣長王惠美表示，彰化鹿港國際龍舟賽的獨特亮點是「夜間龍舟賽」，精彩賽事搭配璀璨夜間燈光，將帶給民眾不同以往的觀賽體驗，日夜都可來福鹿溪觀賞賽事；即日起至6月21日在亞太鹿港渡假村有「魯班公宴」，邀集全台9位人間國寶、35位縣籍地方工藝保存者及多位工藝家，以108桌「看桌宴神」的形式呈現，涵蓋木雕、漆線、錫工、刺繡、竹藤編等傳統技藝逾500件作品，栩栩如生，令人嘆為觀止。「

結合鹿港慶端陽的「小鎮光影藝術節」，今年首度結合美國夢工廠知名IP「功夫熊貓」，將展出至8月23日；今天在地藏王廟有「包粽神手爭霸戰」、明天在新祖宮有拋繡球活動；今天及明天兩天在鹿港龍山寺還有傳統戲曲演出；彰濱工業區也有許多觀光工廠，兼具傳統及現代文化，民眾可在端午期間到彰化感受節慶氛圍。

為因應鹿港慶端陽系列活動，縣府建議民眾多加利用大眾運輸工具或接駁車前往，相關資訊如下：

一大眾運輸資訊：

(一)台北直達鹿港：由台北專運站搭乘【統聯客運】1652線至鹿港下車

(二)台中直達鹿港：台中後火車站搭乘【ibus】9018線至鹿港下車

(三)彰化客運臺中乘車處搭乘【彰化客運】6933線至鹿港下車

(四)高鐵台中轉乘客運：由高鐵台中站搭乘台灣好行至鹿港下車

(五)台鐵台中轉乘客運：由台中後火車站搭乘【中鹿客運】9018線至鹿港下車

(六)台鐵彰化轉乘客運：搭乘【彰化客運】至鹿港下車

二、接駁車資訊(6月19日至21日)：

(一)接駁路線A：(1)彰化縣旅遊服務中心→(2)文武廟→(3)龍舟會場→(4)鹿港天后宮停車場→(5)臺灣玻璃館(每15至30分鐘一班)

(二)接駁路線B：(1)臺灣玻璃館→(2)彰化縣旅遊服務中心→(3)臺灣玻璃館(每1小時一班)。

相關活動資訊請上「鹿港慶端陽」網站查詢：https://www.dragonboat-festival2026.com.tw

邁入49年的「鹿港慶端陽」重頭戲國際龍舟錦標賽，從昨天起至21日一連3天在福鹿溪登場，獨特亮點是「夜間龍舟賽」，精彩賽事搭配璀璨夜間燈光，帶給民眾不同以往的觀賽體驗。圖／彰化縣政府提供
邁入49年的「鹿港慶端陽」重頭戲國際龍舟錦標賽，從昨天起至21日一連3天在福鹿溪登場，獨特亮點是「夜間龍舟賽」，精彩賽事搭配璀璨夜間燈光，帶給民眾不同以往的觀賽體驗。圖／彰化縣政府提供

鹿港 王惠美 龍舟

延伸閱讀

2026鹿港慶端陽6/19盛大登場 雙龍會啟動端午盛典

影／基隆端午龍舟賽海上34支隊伍競技 環保局機關組奪冠

台北龍舟賽開幕 在台港人組隊喊香港加油挺台灣

澎湖端午節龍舟賽 參賽隊伍揮汗開划奮勇奪標

相關新聞

福鹿溪夜光競渡吸睛 鹿港國際龍舟賽173支隊伍參賽

邁入49年的「鹿港慶端陽」重頭戲國際龍舟錦標賽，從昨天起至21日一連3天在福鹿溪登場，共173支隊伍報名參賽，規模再創新高， 其中國際組有來自20個國家選手的17支隊伍競技，每天下午1時至晚間9時進行賽事，尤其夜間競賽在絢麗燈光下，更具魅力。

文山焚化廠周遭健康檢測 中市研擬擴大採檢

台中市對文山焚化廠周邊居民抽樣檢測健康，無黨籍議員吳佩芸質疑，抽樣比例僅千分之五，代表性不足，且未納入兒童等高風險族群，呼籲市府擴大樣本數並長期追蹤。台中市長盧秀燕表示，市府將進一步研究是否擴大抽樣及採分層方式辦理。

文山焚化廠健康監測未納學童 環保局：滾動檢討

台中市文山焚化廠周邊居民健康風險議題再度引發討論，市府歷年監測報告多指出各項數值皆在正常範圍，但議員質疑抽樣方式及調查對象恐無法完整反映實際狀況，尤其過去曾有研究發現當地學童體內部分重金屬濃度偏高，近年卻未再納入學童調查，引發外界關注。

仁德路改造 成南投首座生態廊道

中興新村仁德路小葉欖仁浮根造成路面破損，市公所完成改善工程後，進一步改種原生樹種軟毛柿，並結合生態工法、家庭育苗與居民參與機制，打造全市首座自主維護的生態廊道，讓人行道從單純綠美化升級為兼具生物多樣性與環境教育功能的都市綠帶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。