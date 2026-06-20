仁德路改造 成南投首座生態廊道

中興新村仁德路小葉欖仁浮根造成路面破損，市公所完成改善工程後，進一步改種原生樹種軟毛柿，並結合生態工法、家庭育苗與居民參與機制，打造全市首座自主維護的生態廊道，讓人行道從單純綠美化升級為兼具生物多樣性與環境教育功能的都市綠帶。

中興新村仁德路過去因小葉欖仁浮根影響路面平整，不僅增加維護成本，也影響用路安全，日前已完成改善工程。為打造更符合在地環境的綠帶景觀，後續規畫改植南投市潛在植群原生樹種「軟毛柿」，建立更具地方特色與生態價值的環境。

台灣山林復育協會執行長蔡智豪帶領社區居民及志工共同參與實作，從植栽管理到育苗觀念，透過專業引導與在地力量結合，讓民眾實際投入都市生態復育工作，最大的特色，在於採用生態工法取代傳統管理模式。其中，利用蠅翼草作為地被植物形成天然綠毯，減少人工除草需求，也有助保護幼樹及改善土壤環境。

公所同步推動「家庭育苗志工」制度，由居民將八卦山原生灌木石苓舅帶回照顧培育，一年後再回植至生態廊道，建構灌木與喬木共存的複層林環境，豐富都市綠帶層次，也可提供蝴蝶等昆蟲棲息及覓食空間。

另方面則是利用耐陰植物山油點草分株繁殖，種植於行道樹下方，營造原生花卉景觀，讓街道景緻更具自然特色與生物多樣性。

南投市公所表示，生態廊道不只是公共工程，更是居民共同參與的永續行動，逐步把南投市人行道打造成兼具景觀、美學與生態功能的綠色廊道，為城市留下更豐富的自然資產。