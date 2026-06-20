文山焚化廠健康監測未納學童 環保局：滾動檢討

台中市文山焚化廠周邊居民健康風險議題再度引發討論，市府歷年監測報告多指出各項數值皆在正常範圍，但議員質疑抽樣方式及調查對象恐無法完整反映實際狀況，尤其過去曾有研究發現當地學童體內部分重金屬濃度偏高，近年卻未再納入學童調查，引發外界關注。

市議員吳佩芸說，市府委託陽明大學辦理的二○一七年文山焚化廠周邊環境監測及健康風險評估，曾針對鄰近國小學童進行調查，結果部分學童尿液中的鎘、硒及鋅濃度偏高。然而近年健康風險評估已未再納入學童族群，讓外界質疑調查對象縮限後，是否可能忽略較敏感族群的健康變化，要求市府提出說明。

台中市環保局表示，文山焚化廠周邊環境監測及居民健康風險評估歷年均委由專業學術單位執行，並依文山垃圾處理場營運監督委員會建議規畫抽樣方式。

環保局說明，將抽樣資格設定為長期居住二十年以上的常住人口，主要是希望降低短期居住或跨區通勤等因素造成的干擾，以利評估長時間環境暴露所累積的影響，並非刻意排除特定年齡層或族群。

環保局也指出，人體內重金屬濃度受到多重因素影響，包括飲用水來源、飲食習慣、中藥材使用情形、職業暴露及周遭環境背景等，健康風險評估須綜合分析，不能僅依單一數值就認定汙染來源。

環保局表示，未來將秉持科學實證及健康從嚴原則，持續檢討監測方式與健康風險評估內容，透過滾動式修正，讓調查設計更貼近居民需求，也提供政策制定與環境管理更完整的參考依據。