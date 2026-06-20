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文山焚化廠周遭健康檢測 中市研擬擴大採檢

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
文山焚化廠周邊居民健康監測抽樣率僅約千分之五，議員呼籲擴大抽樣並建立長期追蹤制度。圖／聯合報系資料照
文山焚化廠周邊居民健康監測抽樣率僅約千分之五，議員呼籲擴大抽樣並建立長期追蹤制度。圖／聯合報系資料照

台中市對文山焚化廠周邊居民抽樣檢測健康，無黨籍議員吳佩芸質疑，抽樣比例僅千分之五，代表性不足，且未納入兒童等高風險族群，呼籲市府擴大樣本數並長期追蹤。台中市盧秀燕表示，市府將進一步研究是否擴大抽樣及採分層方式辦理。

文山焚化廠於一九九五年啟用，已超過三十年，原始設計每日可處理九百公噸垃圾，但因設備老舊，實際處理量約六百至六百五十公噸。市府將原址重建，總經費九十四億餘元，去年底先期工程已動工。

為了解焚化廠是否影響周邊環境及居民健康，市府自二○○七年起推動垃圾焚化廠周圍環境戴奧辛濃度監測，隔年加入附近居民尿液重金屬調查，二○二四年起並納入烏日焚化廠及后里焚化廠周邊居民。

二○二四年焚化廠監測計畫，尿液重金屬檢測以周邊二十年以上住戶為暴露組，距離焚化廠十公里以上住戶為對照組，總樣本數四百五十人，其中包含文山地區三百二十人、烏日區六十五人及后里區六十五人，分析砷、鎘、鉻等十三種金屬元素。

吳佩芸表示，文山焚化廠周邊有五萬八千餘人，僅抽樣三百二十人，比例僅千分之五，是否足以反映整體居民健康風險仍有疑問。

另外，監測也排除兒童族群，未針對長者、孕婦等高風險對象進行分層抽樣分析。一年僅一次尿液檢測，無法掌握長期累積數據，也有居民反映，檢測出尿液重金屬異常後，缺乏後續持續追蹤與健康管理措施。

吳佩芸呼籲，市府應擴大抽樣規模，針對兒童、長者及孕婦等不同族群採分層抽樣，同時建立長期監測及健康追蹤制度，搭配後續照護配套，回應居民對焚化廠健康風險的疑慮。

環保局長吳盛忠表示，健康監測計畫及尿液抽樣方式皆由專家學者規畫設計，具有充分科學依據與說服力。盧秀燕表示，感謝議員提出將再研議是否擴大抽樣規模及採取分層抽樣等措施，持續精進監測制度。

台中市 盧秀燕 台中

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