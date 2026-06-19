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影／台中限定！端午南屯千人踩街「穿木屐躦鯪鯉」、「吃肉粽配麻芛」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市南屯區多名在地里長打扮中西童話角色，參與「穿木屐躦鯪鯉」民俗踩街活動。記者趙容萱／攝影
台中市南屯區多名在地里長打扮中西童話角色，參與「穿木屐躦鯪鯉」民俗踩街活動。記者趙容萱／攝影

全台獨有的端午台中「穿木屐躦鯪鯉」民俗踩街活動今天在萬和宮前廣場及南屯老街登場，今年以「童話狂歡趴」為主題，首度結合「逍遙音樂町」，吸引上千名民眾到場，一起「呷肉粽配麻芛」，並且穿上木屐，體驗端午陸上行舟的慶典魅力。

「喀！喀！喀！」踩街隊伍今天下午由同心龍領軍，在Uters Taiwan、洄瀾舞集、大墩國中啦啦隊助陣下，副市長鄭照新、民政局長吳世瑋、南屯區長林秋萬等人率領上千名民眾從自萬和宮前廣場高喊「穿木屐躦鯪鯉、呷肉粽配麻芛」口號出發。

南屯區在地里長也化身中西方經典童話角色，與高達250公分的「巨型機甲小丑」一同加入踩街行列，傳統木屐聲、童話裝扮與音樂表演交織成繽紛熱鬧的街頭盛會，讓南屯老街充滿驚喜與歡笑。

鄭照新代表市長盧秀燕出席表示，「穿木屐躦鯪鯉」起源於日治時期，早年先民透過四人協力穿著木屐踩街，以響亮木屐聲象徵喚醒沉睡地底的鯪鯉（穿山甲），祈求風調雨順、五穀豐收與地方平安，透過年年踩街延續老一輩的共同記憶，展現民俗文化生生不息的生命力。

吳世瑋指出，「呷肉粽配麻芛」也是台中南屯人特有的慶端午美食組合，麻芛產季適逢端午前後，與粽子搭配堪稱絕配，特別感謝萬和宮動員數十名志工，挑揀330斤麻芛，熬煮成美味麻芛湯與民眾分享，文昌公廟及台中魚市場提供肉粽及魚丸湯，讓民眾也能品味南屯獨有的端午飲食文化。

南屯區長林秋萬說，今天活動精彩紛呈，舞台區安排威尼斯小丑泡泡秀、童話王國馬戲團、Uters Taiwan、洄瀾舞集，以及藝人楊淨宇、呂植宇等接力演出，南屯里辦公處也同步在南屯三角街舉辦四人協力木屐競走、滾鐵圈、挑米籮等趣味競賽，讓民眾從踩街、看表演到玩競賽，一路感受南屯端午的熱鬧魅力。

台中「穿木屐躦鯪鯉」踩街活動今熱鬧登場，充滿魔幻與歡樂童趣。記者趙容萱／攝影
台中「穿木屐躦鯪鯉」踩街活動今熱鬧登場，充滿魔幻與歡樂童趣。記者趙容萱／攝影

台中萬和宮今熬煮美味麻芛湯與民眾分享，吸引民眾排隊領取美食。記者趙容萱／攝影
台中萬和宮今熬煮美味麻芛湯與民眾分享，吸引民眾排隊領取美食。記者趙容萱／攝影

台中「穿木屐躦鯪鯉」民俗踩街活動今天在萬和宮前廣場熱鬧登場。記者趙容萱／攝影
台中「穿木屐躦鯪鯉」民俗踩街活動今天在萬和宮前廣場熱鬧登場。記者趙容萱／攝影

台中 鄭照新 口號

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