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彰化社頭清水岩寺午時水 寺方建議這樣用節省又有效

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
民眾到彰化縣社頭鄉清水岩寺天然湧泉取午時水，放在寺廟前埕曝曬。記者簡慧珍／攝影
民眾到彰化縣社頭鄉清水岩寺天然湧泉取午時水，放在寺廟前埕曝曬。記者簡慧珍／攝影

民間相傳端午節午時汲取的水有避邪除穢等功效，彰化縣百年古剎社頭清水岩寺天然湧泉今再現取水人潮，尤其上午11點（午時）起甘露泉取水口之前大排長龍，不少民眾推車一口氣汲取20公升的10桶午時水，也有駕駛小貨車來載水，盛況不一而足。

今有地下水井的地方都有民眾汲取午時水，彰化縣以歷史建築清水岩天然湧泉最出名，平日就有很多人取水，今從湧泉取水口排隊排到清水岩山門前，有人認為端午節上午陽氣盛時取水即可，不到10點就有民眾提水桶來取水，裝滿後提到清山岩寺前埕曝曬，有人深信午時水最有效，願意往後排隊以便準時汲取，因此湧泉處眾人井然有序上前取水。

社頭鄉民代表會主席陳慶福兼任清水岩寺管委會總幹事，他說，民間相傳端午節陽氣盛，午時最盛，這時取水屬於純陽水，具有避邪除穢功能，放在陰涼處可保一年瓶水不生青苔，平日舀出少量與一般飲用水稀釋後煮沸飲用，相傳淨身保平安，可以與一般水稀釋後洗滌臉部或身體，同樣可淨身祛邪。

陳慶福表示，端陽午時陽氣最旺，汲取午時水露天曝曬，一般相信吸收天地陽氣更有祛邪淨化功效，從科學來看曬太陽有殺菌功能，所以寺方建議民眾取水後放在陽光下曝曬到午時後，午時水曬太陽時可到清水岩寺參拜、庭園走走或到旁邊生態園區休憩，自己吸收森林活氧有益健康，一舉數得。

彰化縣社頭鄉清水岩寺天然湧泉吸引民眾取午時水。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭鄉清水岩寺天然湧泉吸引民眾取午時水。記者簡慧珍／攝影

端午節 井然有序 彰化縣

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