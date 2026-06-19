鹿港慶端陽龍山寺童玩闖關 明後天還有傳統戲曲演出

今天端午節，鹿港慶端陽活動從今天起到21日展開，鹿港龍山寺今天下午有場熱鬧的鹿港慶端陽闖關遊戲，以傳統書藝、童玩闖關及大型互動遊戲揭開序幕，吸引各地遊客參與，彰化縣長王惠美也到場與民眾同歡，洋溢著端午節慶氛圍。

王惠美表示，鹿港慶端陽除了龍舟賽外，還有小鎮光影藝術節、COSPLAY踩街、包粽比賽、拋繡球及非常多的定點活動。今天在鹿港龍山寺，早上有書法名家現場揮毫及煎堆，下午則有大型陞官圖遊戲與童玩闖關、花藝DIY、限量發放茶葉蛋等活動。

明（20日）、後天(21日)上午10時起，還有傳統戲曲演出，邀集南北管、七子戲、高甲戲以及彰藝園掌中劇團輪番上陣，歡迎民眾蒞臨欣賞，感受鹿港深厚的文化底蘊與藝術魅力。

文化局表示，下午登場的「趣味闖關歡樂遊」，有打陀螺、踢毽子、套圈圈、丟沙包、日月球及打達摩等傳統童玩，讓大朋友重溫兒時回憶，小朋友感受傳統遊戲樂趣。民眾只要通過4項童玩並與巨型端午「虎仔香」拍照打卡，即可獲得摸獎機會，民眾反應熱絡且直呼好玩。

現場還設有長寬達8公尺的大型陞官圖遊戲、平安行葫蘆問、立蛋體驗、限量茶葉蛋免費發送及親子DIY花藝等多元內容，打造兼具趣味與文化內涵的端午盛會，現場熱鬧滾滾。

文化局表示，明、後天的活動內容涵蓋南北管、七子戲、掌中戲及高甲戲等傳統戲曲演出，其中七子戲由人間國寶林吳素霞親自指導，帶來「高文舉」中的「打冷房「與「溫金覆罪」兩齣精彩折子戲；掌中戲由國寶級藝師陳錫煌傳藝生暨金掌獎得主陳韋佑領軍的彰藝園掌中劇團演出「水晶宮」，最後由高甲戲研習班壓軸呈現「二度梅」，為活動畫下句點。

民眾可結合「2026彰化文化護照－借閱集章GO有趣」，一邊欣賞傳統戲曲，一邊蒐集紀念章戳，在觀賞演出的同時深入探索在地文化。

鹿港慶端陽活動從今天起到21日展開，鹿港龍山寺今天下午有場熱鬧的鹿港慶端陽闖關遊戲，以傳統書藝、童玩闖關及大型互動遊戲揭開序幕，吸引各地遊客參與。記者劉明岩／攝影

鹿港慶端陽活動從今天起到21日展開，鹿港龍山寺今天下午有場熱鬧的鹿港慶端陽闖關遊戲，以傳統書藝、童玩闖關及大型互動遊戲揭開序幕，吸引各地遊客參與。記者劉明岩／攝影