端午連假飆高溫…麗寶樂園湧戲水消暑人潮 擠入兩萬人

揮別連日陰雨，中部地區端節連假迎來晴朗好天氣，氣溫飆破33度，也催出遊客潮。台中麗寶樂園渡假區一大早便湧現大量放風人潮，而全台最美的「清水服務區」的車潮則從中午開始湧入，其中水上樂園「馬拉灣」更是吸引大批親子前來戲水消暑，園區內各項玩水與排隊設施皆排起長龍，今天整個渡假區包含outlet和雙園區，共湧進約兩萬人，三天共計六萬人。

清水服務區預估端午3天連假將湧入約6萬人潮，由於假期有好天氣，業者備貨量約平常假日多2至3倍，每天並提前營業兩小時，商家表示，端午節於五大服務區消費滿555元，即可贈送服務區限定款香包，預估今年端午連假營業額約1500萬元。

福容大飯店今年端午節發揮創意，直接將趣味划龍舟賽搬進飯店泳池，參賽者紛紛坐上充氣泳圈化身為龍舟選手，但手裡拿的不是傳統船槳，而是水瓢、棒球棍、鍋碗瓢盆等各種令人捧腹的創意道具，現場笑料百出、歡呼聲與加油聲此起彼落，成為今年端午連假中部最具特色的應景活動之一。

麗寶樂園為了搶攻連假商機，也祭出多項超值優惠，連假期間，遊客只要購買「探索世界」或「馬拉灣」的單園門票，即可享免費升等、暢玩水陸雙園的限時大好康；此外，針對想避開烈日的晚鳥遊客，園區也貼心推出超殺星光票，馬拉灣自下午1點後推出「雙人午後票899元」；探索世界則在下午4點後，推出「雙人月光票499元」。

業者表示，室內戰場不僅不受高溫與午後雷陣雨等天候影響，還能體驗到滿滿的刺激快感，連假首日便成功吸引大批年輕族群與親子客群前往插旗，成為另類的端午熱門去處；如果不想在戶外曬太陽，許多精打細算的家庭與年輕族群，更紛紛選擇下午入園，一路從白玩到黑，盡情享受端午假期。

全台最美的「清水服務區」的人潮車潮則從中午開始湧入，估端午3天連假將湧入約6萬人潮。記者黑中亮／攝影

全台最美的「清水服務區」的人潮車潮則從中午開始湧入，估端午3天連假將湧入約6萬人潮。記者黑中亮／攝影