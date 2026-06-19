端午不吃粽改喝咖啡 南投巧咖節百家品牌發動「甜香攻勢」

2026南投巧克力咖啡節今天在埔里福興溫泉遊客中心開幕，以「啡常咖心」為主題持續10天登場，集結超過100家巧克力、咖啡及伴手禮品牌，並推出結合端午節氛圍的Feeling18野餐包與創意可可粽，讓遊客直呼「邊吃邊玩很有過節感」，現場氣氛熱絡。

南投縣副縣長王瑞德說，南投是全台精品咖啡重要產區，巧克力產業亦持續發展，透過巧克力咖啡節展現地方產業成果，並結合觀光、文化與在地特色，讓遊客一次體驗南投農特產品與風土魅力，帶動地方經濟與觀光動能。

今天開幕活動邀請創作歌手鄭可強與代言人高曼容演出，立委馬文君、游顥及多位縣議員、鄉鎮市長到場共襄盛舉。

今年巧咖節再升級，除南投在地品牌外，也邀集花蓮、屏東、雲林等地業者參展，形成跨縣市農產交流平台，超過100家品牌攤位，涵蓋精品咖啡、巧克力與伴手禮，並規劃美食市集，讓民眾邊逛邊品嚐各地風味。

活動主打體驗經濟與教育推廣。「啡常有FU手沖主題日」由咖啡烘焙大賽冠軍帶領民眾體驗手沖技巧，搭配Feeling18野餐包與創意可可粽，結合端午節氛圍。「雙冠風味體驗」則邀請世界盃杯測師冠軍劉邦禹擔任講師，搭配南投冠軍咖啡豆與國際獲獎巧克力品牌，帶領民眾認識咖啡與可可風味。

「繽紛世界踩街盛典」邀集森巴、非洲鼓、中東舞蹈及原住民族樂舞團隊演出，穿梭園區與遊客互動，營造嘉年華氛圍。

晚間「藝響巧咖．聲動之夜」由身聲跨劇場演出希望之翼，結合音樂與肢體劇場，並由朱宗慶打擊樂團2團接力登場，活動後施放主題煙火，點亮夜空。

福興親子公園設置17座燈組，包括人氣IP「反應過激的貓」，並結合遊園車與電動自駕車體驗，串聯主會場與周邊景點，推出數位集章鼓勵深度旅遊。

主辦單位表示，活動至6月28日止，後續還有原民之夜、歌唱決賽、永續主題日及潮流演唱會，並於20日及27日晚間施放煙火，盼帶動南投夏季觀光熱潮。

南投巧克力咖啡節19日在埔里福興溫泉遊客中心開幕，吸引大批民眾湧入參觀，現場設攤超過100家咖啡、巧克力及伴手禮品牌。圖／南投縣政府提供

活動以「啡常咖心」為主題登場，規劃多項體驗課程與市集，民眾可品嚐精品咖啡與巧克力並參與手沖體驗。圖／南投縣政府提供

南投巧克力咖啡節今天在埔里福興溫泉遊客中心開幕，吸引大批民眾湧入參觀，現場設攤超過100家咖啡、巧克力及伴手禮品牌。圖／南投縣政府提供

南投巧克力咖啡節19日在埔里福興溫泉遊客中心開幕，吸引大批民眾湧入參觀，現場設攤超過100家咖啡、巧克力及伴手禮品牌。圖／南投縣政府提供