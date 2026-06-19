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彰化員林部分路邊停車格 22日起地磁開單收費

中央社／ 彰化縣19日電

繼彰化縣彰化市5月起實施地磁開單收費後，員林市部分路段路邊停車格22日起跟進，彰化縣政府交通處說，民眾須留意停車單資訊及繳費期限。

交通處說，地磁開單收費路段包括法院街、育英路、和平街、和平東街、部分三民東街（林森路到育英路）、靜修東路、大同路一段及浮圳路二段等。停車費維持每小時新台幣20元，設5分鐘優惠緩衝時間；車輛駛離停車格後，系統約於15分鐘內完成結單作業並開放繳費。

交通處表示，民眾可掃描停車單上QR Code查停車費用，可線上繳費或透過手機顯示3段式條碼到4大超商櫃檯繳費。掃描優惠繳費管道QR Code，以信用卡、LINE Pay或Apple Pay等線上繳費，享9折優惠。

交通處說，如果無法掃描QR Code，可到4大超商多媒體事務機查詢補單後繳費。

地磁開單是透過設置於停車格下方感測設備，偵測車輛停放情形並輔助開單作業，可提升開單效率，即時掌握車位使用狀況，讓車位使用更有效率，並透過數據分析強化停車管理與交通決策。

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