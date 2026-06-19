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楊双子書中飲食記憶 台中推薦端午呷肉粽配麻芛
台中作家楊双子「臺灣漫遊錄」書中描寫麻芛湯，乘載地方歷史與生活記憶。台中市文化局在今天端午節推薦台中端午美味組合「呷肉粽配麻芛」，另有展館展出黃麻產業發展狀況。
台中市文化局今天發布新聞稿指出，楊双子「臺灣漫遊錄」獲國際布克獎，書中描寫的麻芛（薏）湯，除是台中人夏日消暑的經典滋味，承載著地方歷史與生活記憶。
近年發展出麻芛太陽餅、曲奇餅乾、蛋糕及奶茶等創新料理，展現地方飲食文化的多元面貌。文學結合飲食文化，適逢端午節，推薦「呷肉粽配麻芛」，品嚐台中慶端午的美味組合。
文化局指出，麻芛是黃麻的嫩芽與葉片，早年黃麻因製作麻繩、麻布袋，廣泛種植於南屯一帶，農民採收後將葉片反覆搓揉洗淨，再加入地瓜與魩仔魚烹煮，成為夏日消暑解熱的家常料理。隨著塑膠袋的普及，黃麻產業逐漸沒落，這份古早味已成為台中人共同的飲食記憶。
文化局提到，黃麻也曾是台灣重要的纖維材料。台中市纖維工藝博物館典藏的「麻布製無袖背心」、「藤編便當盒」等文物，保存著黃麻纖維運用於日常生活的歷史軌跡，也見證人與材料共同生活的記憶。南屯的麻芛文化館則透過文物展示，呈現黃麻產業發展的歷程。
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