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歷經二戰砲火 台糖月眉糖廠百年囪底隧道見證台灣製糖史

中央社／ 台中19日電

暑假旅遊旺季將至，承載台中製糖產業發展的台糖月眉糖廠，也成為民眾探訪歷史文化的景點。創設於1909年的月眉糖廠，曾是后里居民生活記憶的一部分，歷經日治時期繁榮、二戰戰火洗禮及產業轉型變遷，雖已停止製糖生產，仍完整保存製糖生產線及全台唯一的囪底隧道，見證台灣百年製糖產業發展軌跡，並轉型為兼具文化保存與觀光功能的重要據點。

「月眉糖廠」前身為1909年由日本人小松楠彌創立的「大甲製糖所」，早期曾有「東洋第一赤糖工場」之稱。這座糖廠曾是后里產業核心，農民栽種甘蔗供應原料、居民入廠務工維持家計。

台糖中彰區處說明，二戰期間，月眉糖廠因擁有高聳煙囪及大型製糖設備，被視為重要工業目標，遭受轟炸，部分廠房受損，糖廠後經修復於1947年恢復生產，但因受大環境變遷因素影響，於1999年停止製糖，轉型為觀光糖廠。廠區內的製糖工場於2010年登錄歷史建築後，製糖相關生產線與機具仍保存完整。

月眉糖廠指標參訪景點之一為擁有百年歷史的囪底隧道。台糖中彰區處表示，過去製糖時，工人會把燃料送進鍋爐燃燒，產生高溫蒸汽帶動機器運轉，囪底隧道是當年維修與通風的重要設施。據廠內介紹，月眉糖廠製糖工場的煙道為全台製糖工場中，唯一完整保留的煙道設施。

台糖中彰區處表示，該處為早期製糖煙道遺構，2年前受東部地震影響，煙囪裂痕加劇，台糖全力加固修繕，讓歷史空間以嶄新姿態再生。

另外，為豐富月眉糖廠的休閒機能，中彰區處近年陸續引進多元品牌並規劃休憩空間。更從舊倉庫翻新引進「欣向町森活園區」，提供遊客全新的放鬆場域。

中彰區處表示，月眉糖廠作為台中重要的糖業文化據點，不僅保存完整的產業遺跡與歷史建築，更透過文化導覽、特色品牌與休閒體驗的有機結合，形成獨具魅力的糖業文化園區，入園人潮更是年年增加，每月到訪的遊覽車數量也從100輛躍升至1000輛。

二戰 台糖 后里

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