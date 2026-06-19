討回乾淨河流 林淑玲護彰化東螺溪15年

彰化二林居民、湖埔社區大學執行長林淑玲，長年投入東螺溪汙染整治，帶領志工推動流域治理與環境教育，今年獲第十屆全國環境教育獎個人組優等。

住在溪邊，本該是開窗見水、迎風而居的日常，但對林淑玲而言，卻是一段長達數十年的折磨。「我就住在溪邊，卻似乎永遠不能打開窗戶。」她回憶，東螺溪長年飄散畜牧廢水惡臭，連晾在戶外的衣物都沾滿豬屎味。這樣的生活，讓原本從事美容工作的她，十五年前做出改變人生的決定，走上街頭抗議，替家鄉討回一條乾淨的河流。

抗爭最終促使檢方介入，查獲不法偷排的養豬場並勒令停業。但對林淑玲而言，行動未曾止步。她與社區居民組成河川巡守隊，並在溪湖鎮湖埔社區大學帶領志工投入環境教育，開設「東螺水學堂」，透過走讀導覽、淨溪行動、生態調查與食農教育，逐步將保育觀念扎根地方。

她持續自我精進，從美容師一路進修至博士班，將專業轉化為公共行動力，被夥伴形容為守護土地的「大地美容師」。在她串聯下，政府、學界與畜牧業者逐步建立合作機制，推動畜牧廢水資源化與農牧循環利用，導入沼渣沼液回田、衛星桶槽循環等系統，讓汙染源轉為資源，減輕東螺溪負荷。

多年努力逐漸見效。近年東螺溪汙染情況明顯改善，河岸復育同步推進，已種植超過一萬六千株原生樹木、復育八十餘種原生植物，並建立蝴蝶廊道、獨角仙棲地與鳥類監測機制，生態逐步回流；社區也累積逾二十名服務超過十五年的核心志工，形成穩定守護力量。

在教育面向，湖埔社大持續擴大參與，與在地高中合作「手作步道」課程，讓青年實際參與河川治理；每年世界環境日與東螺溪欒樹節，也吸引外縣市民眾參與。近期更整合數據監測與公民科學紀錄，逐步建構可長期運作的流域治理模式。

憑藉結合汙染整治、生態復育、公民參與與環境教育的整體作法，林淑玲從全國廿二縣市競爭者中脫穎而出。「這個獎，是大家一起努力得來的。」她說，最初只是想打開窗戶、呼吸一口乾淨空氣，沒想到能走到今天。她也期待，東螺溪經驗能被複製擴散，讓更多地方看見，只要長期堅持，河流與生活，終能一起改變。