逾期上訴 好市多A肝莓果案免罰

好市多賣場三年前爆發A肝莓果事件，台中市政府裁罰兩百萬元，好市多提出行政訴訟，行政法院判決免罰，食安處逾期上訴遭法院駁回，全案確定。民進黨台中市長參選人何欣純辦公室批評市府失能，衛生局表示，會研議其他途徑開罰。

好市多二○二三年四月底販售的冷凍莓果被檢出A型肝炎病毒，中市府認定台中兩家分店未依規定通報，依違反食安法開罰兩百萬元；好市多提出行政訴訟，行政法院今年四月判決免罰，食安處本應在四月廿九日前提出上訴，卻在四月卅日才提出，遭法院駁回，好市多確定免罰。

何欣純市政辦公室發言人、市議員陳淑華批評，好市多A肝莓果是重大食安事件，不是一般行政疏失可以帶過，市府弄錯上訴期限，傷害的是市民對市府把關食安的信任，也讓政府對大型企業違規嚇阻力遭到削弱；市府須清楚交代事件經過，及未來如何避免。

陳淑華補充，何欣純提出的八大安心政策就包含食安，若未來當選，會建立重大食安案件專案列管制度，讓法務與業務單位同步控管，並定期向議會報告重要案件裁罰與訴訟進度；市民要的是能讓人安心生活的市府，政府不只要把關食安，還要守好司法程序與責任。

衛生局長曾梓展昨受訪表示，法院判決後有兩周上訴時間，他當時有交代食安處負責該案的組長上訴，但該組長和律師溝通失誤，以為是由律師提出，發現時已經晚了一天。

曾梓展直言，知道消息後既震驚也憤怒，已記該組長兩大過並降為一般稽查員，該組長自請退休；市府同步處分食安處長、副處長、秘書與督導，曾本人也自請處分，未來會嚴格追蹤所有案件。

曾梓展指出，法院認為台中市同時開罰好市多兩家分店屬「一罪二罰」，且應該用台中市食品安全衛生管理自治條例開罰，才判中市府敗訴；自治條例最高只能罰十萬元，不符合比例原則，市府當時才以全國等級的食安法開罰。衛生局後續會和法制局共同研議，該如何再次開罰。