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國際扶輪基金會捐款 彰化喜樂高齡院生樂玩智能桌球

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣喜樂保育院獲國際扶輪基金會捐款7萬5千元美金，舉辦智能照護設備捐贈暨揭牌儀式。記者簡慧珍／攝影
彰化縣喜樂保育院獲國際扶輪基金會捐款7萬5千元美金，舉辦智能照護設備捐贈暨揭牌儀式。記者簡慧珍／攝影

國際扶輪3461地區大甲北區扶輪社跨縣、跨國串連，爭取到國際扶輪基金會約225萬元，捐贈彰化縣喜樂保育院，院方針對院生高齡化的服務需求，購買五種系統化智能照護設備，今舉行捐贈典禮，高齡院生圍著互動遊戲桌打地鼠打得不亦樂乎，即時呈現智能照護設備的功能。

喜樂保育院有兩個院區，其中萬合院區為全日型照顧機構，目前服務105名中重度身心障礙者，45歲以上占40人。院長林玉嫦說，身心障礙者退化速度較快，45歲就進入高齡化，國際扶輪社捐款給喜樂採購的系統化智能照護設備都能顯示數據，有助照顧者立即判斷院生的身心狀況，減輕照顧工作量。

國際扶輪3461地區大甲北區扶輪社與美國第7870地區Hollis-Brookline扶輪社、彰化松柏扶輪社、彰化二林扶輪社、大肚扶輪社、大甲中央扶輪社、台中台美扶輪社、台中港東區扶輪社、台中向上扶輪社及台中惠來扶輪社，向國際扶輪基金會申請7萬5千美元的全球獎助金，全數捐給喜樂，約30名國內外扶輪社員出席智能照護設備捐贈暨揭牌儀式。

大甲北區扶輪社社長高永鋒說，國際扶輪宗旨是「超我服務」，會員深知實踐公益不能只靠熱忱，更要讓資源精準對接需求，每分善意都發揮最大效益，這次捐贈希望透過導入最新科技協助喜樂推動數位轉型與照護系統升級，突破傳統照護模式的瓶頸，提高弱勢者的生活品質。

林玉嫦表示，喜樂採購20床智能照護床墊、7組藍芽智能生理監測儀、9部NUWA陪伴機器人、1部醫療電動拍痰機和一台75吋互動桌遊，智能生理監測儀、智能照護床墊的數據顯示，能及時提醒照護員防範夜間突發狀況，並在意外發生第一時間介入處理，陪伴機器人與桌遊可加強認知訓練、社交互動，喜樂由衷感謝大甲北區扶輪社及國內外友社的鼎力相助，幫喜樂走進智能護理的科技時代。

彰化縣喜樂保育院採購智能照護設備，國際扶輪社外國社員關心身障者使用情形。記者簡慧珍／攝影
彰化縣喜樂保育院採購智能照護設備，國際扶輪社外國社員關心身障者使用情形。記者簡慧珍／攝影

彰化 捐款 高齡化

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