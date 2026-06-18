只為開窗吸呼清新空氣 林淑玲守護東螺溪15年獲國家環境教育獎優等

「我就住在溪邊，似乎永遠不能打開窗戶。」彰化縣湖埔社區大學執行長林淑玲切身感受東螺溪汙染，15年前決心參與地方環保行動，即使抗議結束，她仍帶領一群志工長期巡守河川並舉辦河川保育教育，獲得今年第十屆全國環境教育獎個人組優等。

彰化縣環保局副局長黃維祥和水汙染防治科人員，今到彰化縣溪湖鎮湖埔社區大學貼賀榜，並表示，林淑玲原職是一名美容師，以「還我一條乾淨的河川」為信念，投入東螺溪流域治理工作，她個人不斷學習與自我精進，甚至一路進修到亞洲大學博士班，在公共領域帶領志工、社區居民及青年學子共同投入環保行動，成功轉型為守護土地的「大地美容師」。

林淑玲的家在二林鎮東螺溪邊，溪水長年飄傳畜牧廢水臭味，晾曬在戶外的衣服都是豬屎味，社區發起抗議行動，最後獲彰化地檢署支援查獲偷排，勒令那家養豬場停業。抗議結束後，社區居民組成河川巡守隊，林淑玲另組織湖埔社大環保志工舉辦「東螺水學堂」，結合走讀導覽、淨溪行動、食農教育、生態調查及公民科學等課程，把環教深入社區並擴及外縣市。

環保局指出，湖埔社大每年世界環境日、9月東螺溪欒樹節舉辦大型活動，8年前與溪湖鎮高中合辦「手做步道」課程，開始導入在地學校參與守護河川，培養在地環境土守護力量，累積超過20名、服務15年以上的核心志工，協同政府共同守護東螺溪。

林淑玲積極串聯政府、學術單位、畜牧業者與民間團體，共同推動畜牧廢水資源化及農牧循環利用機制，建立農田整合、沼渣沼液再利用及衛星槽桶循環系統等創新模式，成功降低東螺溪流域汙染負荷，促進循環經濟發展，塑造全國流域治理案例。

環保局表示，評選過程中林淑玲提出完整的「東螺溪流域環境教育治理模式」，將汙染整治、生態復育、公民參與、環境教育與數據治理整合為可持續運作的系統，不僅推動復育河岸原生植物，累計種植超過1萬6千株原生樹木、復育80餘種原生植物，並建立蝴蝶廊道、獨角仙棲地及鳥類監測機制，讓東螺溪重現豐富生態景觀，讓她從全國22縣市的優秀競爭者脫穎而出。

「這是獎是湖埔社大夥伴和眾多志工一起努力得來的。」林淑玲說，整治東螺溪起心動念只為打開窗戶呼吸一口清新空氣，能走到現在歸功大家堅信只要堅守就能改變現狀，她期待東螺溪經驗成為可複製、可擴散的地方治理模式，帶動更多人加入守護河川及保育環境永續行列。