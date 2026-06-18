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中捷導入智慧鐵道雲平台 強化監控優化維修管理

中央社／ 台中18日電

台中捷運建置「智慧鐵道雲平台」整合全線設備與營運數據，強化安全監控、提升營運效率及優化維修管理。中捷公司今天表示，將持續深化智慧鐵道發展，共同提升國內軌道產業競爭力。

台中捷運公司今天發布新聞稿表示，中捷在交通部鐵道局「鐵道產業發展補助計畫」支持下建置「智慧鐵道雲平台」，今天舉辦「智慧鐵道建置規劃案成果研討會」發表成果，並邀集產官學界交流智慧鐵道技術與實務經驗。

中捷公司董事長顏邦傑表示，「智慧鐵道雲平台」是中捷推動數位轉型的重要里程碑，未來將透過整合全線設備與營運數據，強化安全監控、提升營運效率及優化維修管理，打造更安全、可靠且便利的乘車環境。

顏邦傑指出，軌道運輸數位轉型的關鍵在於數據整合與智慧應用，中捷與台北科技大學合作建構AI預測維修模型，針對轉轍器及列車監控系統等關鍵設備進行數據分析，系統可在設備出現異常徵兆甚至故障前發出預警，協助維修人員及早處置，不僅可降低設備故障及營運中斷風險，也有助提升列車準點率與維修效率，進一步強化營運韌性。

中捷公司表示，未來將持續深化智慧鐵道發展，攜手產官學界推動技術創新與經驗交流，促進台灣智慧鐵道技術自主化發展，共同提升國內軌道產業競爭力。

台中捷運 交通部

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