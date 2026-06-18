一場颱風改寫地名 仁愛鄉平靜橋正式消失、都達橋今接棒

南投縣仁愛鄉投85線平靜橋112年卡努颱風重創重建，今天舉行通車典禮。地方村長聯署認為新橋已不在原址，且座落都達村範圍，名稱應回歸地理位置與部落認同，縣府因此採納建議，更名為「都達橋」，兼顧防災重建與地方連結。

通車典禮由部落教會獻唱詩歌、都達國小學生表演揭開序幕，居民齊聚見證山區交通重啟，也象徵卡努風災後重要重建成果落地。

南投縣副縣長王瑞德表示，縣府在平靜橋改建工程中以安全為優先，除將橋址移離原有坡地災害風險區，也自籌經費強化防災設計，提升道路韌性。他並感謝地方民代與施工團隊協力，使工程順利完成，成為原鄉交通重要生命線。

原平靜橋位於都達村與精英村交界，是仁愛鄉重要聯外道路。112年卡努颱風帶來豪雨及土石流，造成橋面溢流、橋台掏空、護欄損壞及右岸路基沖毀，野溪向源侵蝕嚴重。縣府評估後決定異地重建，避開土石流及洪氾高風險區。

新建都達橋採單跨鋼I型梁橋設計，橋長約68.8公尺、橋面寬7.5公尺、淨寬6.5公尺，可通行大型貨車與甲類大客車，兼顧農產運輸與觀光需求。施工單位並以貨櫃穩固溪床，降低野溪侵蝕風險，提升整體安全。

工程於114年1月開工，今年3月31日完工，18日正式通車，總經費約1億4433萬元，其中中央補助7883萬元，縣府自籌約6550萬元。

南投縣政府工務處指出，工程雖位處偏遠山區，但全程落實安全管理，達成零職災紀錄，並獲第25屆金安獎肯定。

縣議員林庭秝表示，都達橋通車不僅提升交通安全，也有助部落發展。仁愛鄉長江子信指出，卡努風災後德魯谷村、都達村等地長期交通中斷，如今通車終於解除多年不便。

江子信並提到，近年中央與縣府投入仁愛鄉災後重建經費約40億至50億元，多項工程陸續完成，逐步恢復山區交通韌性。

都達橋施工期間歷經多次颱風與豪雨考驗，仍順利完工並獲第25屆金安獎肯定。圖／南投縣政府提供