植物飲商機 台中農改場開發紅薏仁漿、發芽豆漿

天然、營養及機能性植物飲品愈來愈受消費者歡迎，農業部台中區農業改良場推動國產雜糧加值應用，開發具市場潛力的紅薏仁漿與發芽豆漿，並建立標準化生產技術。

農業部今天發布新聞稿，台中農改場為推動國產雜糧加值應用，以國產薏仁及大豆為原料，透過關鍵製程保留指標性成分，建立「全穀紅薏仁漿」及「發芽豆漿」兩項標準化生產技術，為國內植物性飲品市場提供在地化、高值化及機能化的新選擇。

台中農改場說，全穀紅薏仁完整保留赭紅色麩皮，富含薏苡素（Coixol）、薏苡多醣、不飽和脂肪酸及維生素B群等成分；大豆則富含植物性蛋白質、異黃酮及卵磷脂，經發芽處理後，可促使蛋白質與多醣分解為小分子營養物質。

台中農改場說，國產雜糧具備新鮮、食物里程短及低碳足跡等優勢，以本土育成品種為原料，不僅品質穩定，也符合消費者對在地與永續農食的期待。這兩項雜糧漿生產技術已完成技術授權，由民間業者投入商業生產。