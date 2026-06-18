快訊

敏感時刻房東國泰人壽招商 新光三越撤出天母？業者回應

如何究責？這家投信因獨董「算錯8檔基金淨值」 金管會說話了

正妹主持人卵巢癌擴散醫判無法化療 她申請當大體老師：想做個有用的人

聽新聞
0:00 / 0:00

植物飲商機 台中農改場開發紅薏仁漿、發芽豆漿

中央社／ 台北18日電

天然、營養及機能性植物飲品愈來愈受消費者歡迎，農業部台中區農業改良場推動國產雜糧加值應用，開發具市場潛力的紅薏仁漿與發芽豆漿，並建立標準化生產技術。

農業部今天發布新聞稿，台中農改場為推動國產雜糧加值應用，以國產薏仁及大豆為原料，透過關鍵製程保留指標性成分，建立「全穀紅薏仁漿」及「發芽豆漿」兩項標準化生產技術，為國內植物性飲品市場提供在地化、高值化及機能化的新選擇。

台中農改場說，全穀紅薏仁完整保留赭紅色麩皮，富含薏苡素（Coixol）、薏苡多醣、不飽和脂肪酸及維生素B群等成分；大豆則富含植物性蛋白質、異黃酮及卵磷脂，經發芽處理後，可促使蛋白質與多醣分解為小分子營養物質。

台中農改場說，國產雜糧具備新鮮、食物里程短及低碳足跡等優勢，以本土育成品種為原料，不僅品質穩定，也符合消費者對在地與永續農食的期待。這兩項雜糧漿生產技術已完成技術授權，由民間業者投入商業生產。

台中 農業部

延伸閱讀

畢業季首選國產火鶴花 台南農改場研發「專用保鮮劑」延長瓶插壽命

農糧署開發國產雜糧潛力商品 舉辦創意烘焙競賽

採收前遇暴雨彰化花生大發芽 王惠美喊中央救農民

7-ELEVEN攻「全齡食控」商機 年營收衝破300億元

相關新聞

只為開窗吸呼清新空氣 林淑玲守護東螺溪15年獲國家環境教育獎優等

「我就住在溪邊，似乎永遠不能打開窗戶。」彰化縣湖埔社區大學執行長林淑玲切身感受東螺溪汙染，15年前決心參與地方環保行動，即使抗議結束，她仍帶領一群志工長期巡守河川並舉辦河川保育教育，獲得今年第十屆全國環境教育獎個人組優等。

影／台中逢甲4萌鴨「攔路」萌翻了 網笑：誰家 「鴨霸」在晨跑？

有網友今早在台中逢甲大學附近發現4隻鴨子正在過馬路，立即拍下四隻萌鴨身影，並PO網分享「一大早的，被鴨鴨攔路…」萌翻網友引熱議，有網友猜是從學校跑出來逛大街，也有網友憂心其安危；台中市動物保護防疫處表示，若查獲違規將依法裁處。

環團反對營建剩餘土方進台中港　中市府：尊重評估

多個環團今天到台中市政府廣場表達訴求，為搶救白海豚棲地，反對營建剩餘土方進台中港，籲須依法環評，台中市府表示，相關環境影...

不只補助600元、3500元 南投再突破年齡限制擴大無痛大腸鏡福利

南投縣衛生局擴大推動無痛大腸鏡檢查補助，不僅提供糞便潛血陽性民眾最高補助清腸藥物600元、麻醉費3500元，更將75歲以上長者納入補助對象，減輕民眾就醫負擔，也降低對檢查的恐懼，讓更多縣民能安心接受篩檢，把握早期發現、早期治療的機會。

才現勘落花生災損…農業部迅速公告彰化縣符合現金救助標準

「0608」豪雨造成彰化縣落花生嚴重受損，經農業部公告已符合農業天然災害現金救助標準，彰化縣政府表示，災損達20%以上的農民，從今天起到7月2日前，可向土地所在地公所提出申請現金救助，每公頃3萬6000元，未達20%者不予救助。

廣角鏡／杉林溪繡球花海盛放

南投杉林溪森林生態園區為避暑勝地，也是國內最大規模繡球花培育觀賞景點，隨端午將屆也進入繡球花季，桃紅、灰藍、黃綠、灰白、粉紅、紫紅及淡紫等逾十二萬株、上百萬朵繡球花爭豔盛放，滿山滿谷處處花團錦簇，美不勝收。園方表示，園區氣候涼爽，花海主要集中種植於自然花卉中心、木屋區與銀杏湖，正逢最佳觀賞期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。