環團反對營建剩餘土方進台中港　中市府：尊重評估

多個環團今天到台中市政府廣場表達訴求，為搶救白海豚棲地，反對營建剩餘土方進台中港，籲須依法環評，台中市府表示，相關環境影響評估由環境部辦理，市政府尊重專業評估。

環團說明，今天的抗議行動起因於台中市政府與台中港務分公司配合行政院政策，先後針對台中港訂定營建剩餘土方收容作業要點，預計收容中部5縣市營建剩餘土方。

監督施政聯盟協同中部多個環保團體、無黨籍台中市議員吳佩芸等在市府前廣場召開記者會表示，此舉不僅威脅全台僅存不到50隻的瀕危白海豚棲地，更會破壞及污染海洋環境。要求立即廢止2份收容要點，並公開會議紀錄，勿讓填海造陸政策及廢土進港，而讓白海豚加速走向滅絕。

吳佩芸認為，中市府於9日發布「台中市政府辦理非公共工程運送營建剩餘土石方至台中港作業要點」，這根本是台中市政府與港務公司聯手，企圖用「回饋金」與「政府核准、推薦」包裝，將極具生態爭議的台中港填海區實質轉型為台中市民間廢土合法去化場。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，設立土資場要環評，填海卻只用2份作業要點，就把台中港變成廢土租界，質疑白海豚重要活動範圍的台中港竟然成為土方之亂的解方，交通部與台中市政府應立即廢止這2份缺乏法律授權的「收容要點」，所有土方入港填海必須依法環評。

對於環團憂心影響白海豚生態，台中市政府都發局回應表示，台中港港埠專區主管機關為交通部航港局及台灣港務股份有限公司，環境影響評估審查由中央環境部辦理，台中市政府尊重專業評估。