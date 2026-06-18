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不只補助600元、3500元 南投再突破年齡限制擴大無痛大腸鏡福利

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣衛生局推出無痛大腸鏡檢查補助計畫，最高補助清腸藥物600元及麻醉費3500元，減輕民眾就醫負擔。圖／南投縣政府提供
南投縣衛生局推出無痛大腸鏡檢查補助計畫，最高補助清腸藥物600元及麻醉費3500元，減輕民眾就醫負擔。圖／南投縣政府提供

南投衛生局擴大推動無痛大腸鏡檢查補助，不僅提供糞便潛血陽性民眾最高補助清腸藥物600元、麻醉費3500元，更將75歲以上長者納入補助對象，減輕民眾就醫負擔，也降低對檢查的恐懼，讓更多縣民能安心接受篩檢，把握早期發現、早期治療的機會。

南投縣衛生局表示，凡具健保身分且設籍南投縣，於114年10月1日至115年11月30日期間接受公費定量免疫法糞便潛血檢查，結果呈陽性者，可申請最高600元清腸藥物補助及3500元麻醉藥物補助，希望透過實質補助提高民眾接受大腸鏡檢查意願。

此外，考量中央公費篩檢補助年齡僅至74歲，衛生局也將75歲以上長者納入全額補助對象，只要糞便潛血檢查結果呈陽性，同樣可申請無痛大腸鏡補助，讓更多高齡族群受惠。

62歲陳先生因長期有排便習慣改變，卻因害怕疼痛遲遲未接受大腸鏡檢查。去年在衛生所宣導下接受糞便潛血檢查，結果呈陽性，得知有補助後鼓起勇氣受檢，檢查中發現一顆0.8公分腺瘤性瘜肉並立即切除，成功降低未來癌化風險。

衛生局長陳南松表示，大腸癌早期多無明顯症狀，不少民眾卻因害怕疼痛或擔心費用而延誤檢查，因此推動無痛大腸鏡補助，希望減輕麻醉費負擔，鼓勵更多人及早接受檢查，提高早期發現、早期治療機會。

57歲林小姐表示，原本一直擔心無痛麻醉費用不低，如今縣府提供補助，不僅省下開銷，也讓她更願意安排檢查，「有政府幫忙負擔，做檢查比較沒有壓力，健康也多一層保障。」

衛生局呼籲，符合資格的縣民善用補助資源，主動至合約醫療院所接受檢查，共同守護大腸健康，降低罹癌風險。

南投縣衛生局將75歲以上糞便潛血陽性長者納入無痛大腸鏡補助對象，盼提升高齡族群受檢意願。圖／南投縣衛生局提供
南投縣衛生局將75歲以上糞便潛血陽性長者納入無痛大腸鏡補助對象，盼提升高齡族群受檢意願。圖／南投縣衛生局提供

南投 南投縣 衛生局 大腸鏡檢查

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