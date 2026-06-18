才現勘落花生災損…農業部迅速公告彰化縣符合現金救助標準

「0608」豪雨造成彰化縣落花生嚴重受損，經農業部公告已符合農業天然災害現金救助標準，彰化縣政府表示，災損達20%以上的農民，從今天起到7月2日前，可向土地所在地公所提出申請現金救助，每公頃3萬6000元，未達20%者不予救助。

縣府農業處指出，彰化縣為全台第二大花生產區，全縣種植面積約3058公頃，主要集中於大城、芳苑、二林等鄉鎮，產量占全國約五分之一，目前正值一期花生採收期，但連日降雨已超出作物可承受範圍，成熟花生長時間浸泡於高含水量土壤中，陸續出現植株腐爛、果實發芽等情形，造成減產及品質下降。

包括縣長王惠美前天及立委陳素月昨天均分別前往大城鄉的花生產區勘災，呼籲中央及早核定災害補助，讓農民能夠盡早開始下一期的耕作，穩定收入。

地方的聲音，農業部聽到了，迅速在昨天晚間公告彰化縣因「0608豪雨」致落花生受損，已符合農業天然災害現金救助標準，符合災損可申請救助的農民，今天起至7月2日前請盡速持身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀或土地使用同意書及其他應備文件，向土地所在公所申報。

另彰化縣也同時公告為農業天然災害低利貸款地區，欲申借本貸款的農民，可向公所申請核發農業天然災害受災證明書，並在該證明書核發翌日起15日內，檢附該證明書、使用土地及設施合法證明文件及「農業天然災害復建及復耕計畫書」向當地農會提出申請。

縣長王惠美表示，近年來天氣異常，所種植的農作物如有災損情況，請先至當地公所通報，縣府在第一時間彙整轄內各鄉鎮市災損情形後，即會邀集臺中區改良場、農糧署及公所等單位組成勘災小組，確認災損情形後，將立即函報農業部爭取公告為農業天然災害救助地區。