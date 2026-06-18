暴雨打亂採收季 彰花生農損 地方籲盡速核定補助

連日豪雨後，彰化昨終於放晴，但正值採收期的大城鄉花生，由於降雨時間過長，成熟花生長時間浸泡在濕土中，陸續出現植株腐爛、果實發芽等情形，收購價創近年新低。彰化縣長王惠美呼籲中央盡速核定災害補助，啟動救助機制。

彰化為全台第二大花生產區，種植面積約三千零五十八公頃，主要分布於大城、芳苑、二林等地，產量占全國約五分之一。梅雨連續一周以上，西南角鄉鎮花生災情嚴重，不僅腐爛、發芽情形普遍，落果率更超過七成，農民苦不堪言。

農民指出，一期花生正值採收關鍵期，連日降雨造成產量減損，加上開放國外花生進口衝擊價格，形成「天災加人禍」雙重壓力。

縣長王惠美前天下花生田勘災，立委陳素月昨也邀農業部農糧署中區分署副分署長徐惠瑩等人前往了解災情，均強調中央應盡速啟動災損補助機制。

大城鄉長陳玉照表示，多數花生已發芽，災情嚴重。鄉民代表許瑞芳也說，大城約兩百公頃花生進入採收期卻遇大雨侵襲，採收後需日照曝曬的花生無法乾燥，品質與售價雙雙下滑。今年收購價每台斤約卅二元，創近年新低，加上美國花生零關稅進口預期心理，盤商轉趨觀望，進一步壓低市場行情。

蔡姓農民直言，花生長時間埋在濕泥中，不僅腐爛甚至發芽，與市售「發芽花生」不同，因水分過高恐滋生黃麴毒素，根本無法販售，只能報廢。

對此，王惠美提出四項建議，包括推動「台灣花生標章」提升品牌價值、加強進口花生食安與邊境檢驗、輔導契作與產業升級，以及完善冷鏈與烘乾設備，設置區域型烘乾中心並導入濕莢交易制度，提升採後處理與保存能力。

縣府農業處提醒，農民若有植株浸泡、腐爛或發芽等災損，應拍照並開啟時間與定位功能，另速向所在地公所通報，以利彙整資料，以利爭取天然災害救助。