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中市主計處：女性自殺通報數 占近7成

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導

台中市主計處最新數據顯示，台中市二○二四年自殺通報數五千四百九十人次，其中女性三千七百卅七人次，占六成八；男性一千七百五十三人次；各年齡層女性都多於男性。台中醫院身心精神科主任章秉純分析，相較「男人有淚不輕彈」刻板印象，女性遇問題，較常向外傾訴、求援。

章秉純說明，男性的確有「要堅強」「不求助」「有淚不輕彈」的性別刻板印象深植人心，但女性就相對沒有這些意識形態枷鎖，這統計數據與實際臨床數據情形的確相符，甚至可能被低估。

章秉純指出，在青少年或年輕成人的門診中，男性人數也較女性少，故常有高自殺風險的年輕男性都沒有求助過，甚至沒有人知道。反觀女性，相對沒有這些意識形態枷鎖，無論是自行求助或是被家人親友帶到門診，都比起男性更積極，被發現的通報數也多。

章秉純提到，年輕人自殺的主要誘因，多是「情關難過」，但不同的是，通常女性在感情問題上，就算不求助專業人員，也較常願意與自身的閨蜜、知交好友、人際網絡傾訴；男性在感情問題上常不願開口求助，即使面對好友，常誤認為因感情問題求助是「丟臉的」，甚至被安慰「天涯何處無芳草」。

章秉純認為，年輕人的感情問題很容易讓人鑽牛角尖，陷入「非他不可」、「沒有他這人生還有什麼意義」等等的負向迴圈之中，建議親友可以多關心年輕人的感情問題，抱著開放、不批評的態度，讓年輕人願意在遇到困難時求助，避免想不開自殺的遺憾。

台中醫院臨床心理中心說明，今年配合推動「青壯年心理健康支持方案」，提供三次免費心理諮詢服務，希望幫助十五至四十五歲民眾及早辨識心理壓力、找到調適方法，必要時也能協助轉介身心科治療。

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