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2026「食育力城市大調查」 台中首度躋身「五星城市」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處稽查員抽驗食用衛生冰塊。圖／台中市食安處提供
台中市食安處稽查員抽驗食用衛生冰塊。圖／台中市食安處提供

「2026年食育力城市大調查評比」成績出爐，台中市今年以大黑馬之姿，突破重圍，躍升至第3名，首度躋身「五星城市」。其中，台中市在「食安與衛生」更是蟬聯三年「六都第一」。

這項評比中，「五星城市」由宜蘭縣、嘉義縣、台中市、新北市與桃園市奪下，苗栗縣、台南市、高雄市、台北市等10個縣市則進入四星城市行列。其中，台中市突破重圍躍升至第3名、首次擠入五星成為六都之首。

首次擠入「五星城市」排行的台中市，在這項評比的四大客觀指標表現（占總分60%）亮眼，在「教育與文化」拿下全國第一，「食安與衛生」拿下六都第一、全國第5名；「健康與營養」拿下六都第三、全國第3名；「農業與環境」拿下六都第五、全國第15名。

台中市在這項評比的主觀滿意度（占總分40%）「食育推廣滿意度」六都第三；全國第14名。

台中市食安處稽查員會同業者抽驗飲品。圖／台中市食安處提供
台中市食安處稽查員會同業者抽驗飲品。圖／台中市食安處提供

台中市食安處稽查員會同業者抽驗包裝冰品。圖／台中市食安處提供
台中市食安處稽查員會同業者抽驗包裝冰品。圖／台中市食安處提供

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