聽新聞
0:00 / 0:00
2026「食育力城市大調查」 台中首度躋身「五星城市」
「2026年食育力城市大調查評比」成績出爐，台中市今年以大黑馬之姿，突破重圍，躍升至第3名，首度躋身「五星城市」。其中，台中市在「食安與衛生」更是蟬聯三年「六都第一」。
這項評比中，「五星城市」由宜蘭縣、嘉義縣、台中市、新北市與桃園市奪下，苗栗縣、台南市、高雄市、台北市等10個縣市則進入四星城市行列。其中，台中市突破重圍躍升至第3名、首次擠入五星成為六都之首。
首次擠入「五星城市」排行的台中市，在這項評比的四大客觀指標表現（占總分60%）亮眼，在「教育與文化」拿下全國第一，「食安與衛生」拿下六都第一、全國第5名；「健康與營養」拿下六都第三、全國第3名；「農業與環境」拿下六都第五、全國第15名。
台中市在這項評比的主觀滿意度（占總分40%）「食育推廣滿意度」六都第三；全國第14名。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。