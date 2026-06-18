預防憾事 中市青少年輕生人數 5年間翻倍

近年全國輕生人數日益增加，二○二四年重返十大死因，青少年輕生人數增加尤為顯著。台中市廿四歲以下青少年的輕生人數，五年間從未滿千人上升到將近兩千人，議員認為市府不能只停留在宣導，應建立主動介入的機制。桃園市今年則獨創十四歲以下四十六歲以上全齡心理支持方案，增進青年的情緒自我覺察。

台中市議員陳文政指出，台中二○一九到二○二四年間，廿四歲以下輕生通報從八百九十八增加到一千九百廿三人次，翻了一倍；現代社會明明面臨少子化，數字倍增應有多種因素，包含精神健康、家庭支持、校園壓力、同儕問題等，不能僅用數字帶過。

根據衛福部資料，近年兒少輕生通報誘發因素主要是「憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病」、「家庭成員問題」以及「學校適應問題」，性別分析也顯示，僅十四歲以下男性的主要問題是家庭成員為主，其他年齡層都以精神疾病相關為主。

陳文政認為，青少年輕生不是單一因素造成，市府不能只以通案宣傳，或被動接受通報，應建立主動介入機制。他建議，針對廿四歲以下輕生通報分齡、分性別、分原因的專案分析，並強化與教育局、社會局等相關局處的橫向聯繫、找出問題，針對高風險個案更要有快速的轉介與密集追蹤，不能只列出一張總表就概括式處理。

衛生局長曾梓展表示，二○一九年「自殺防治法」上路，輕生通報件數增加，其實也代表政府能更全面的掌握需要協助的個案，有通報意味著相關單位能夠介入，從而確實降低死亡件數，事實上去年的輕生死亡人數已微幅下降。

衛生局指出，台中市廿四歲以下輕生人數雖逐年增加，從二○二一到二○二四年，輕生的粗死亡率大致持平，防治措施已初具成效；衛生局會持續與各單位跨局處合作，推動校園及社區心理健康宣導、免費心理諮商、青壯世代心理健康支持方案，以及各種專線服務。

桃園市廿四歲以下青少年的輕生人數，近五年每年平均一千零四十八人，歷年無明顯差異。衛生局表示，除配合中央加青壯世代十五到四十五歲心理諮商，今年獨創十四歲以下四十六歲以上全齡心理支持方案，另與全市大專院校心諮中心建立心理衛生交流平台，並由心衛中心走入全市五所大專院校以書目治療為核心推動「情緒的棲地」巡迴展。

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