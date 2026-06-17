彰濱產業園區協助營建土方去化 今環差修正通過

為配合國家營建土石方去化政策，環境部今召開彰濱產業園區新增線西西3區為填地料源的初審會議。本次環差在開發單位承諾加強說明新增營建剩餘土石方允收標準，以及具體填地料源品質管理管制規畫下，環委建議補充修正通過審查。

本案開發單位為經濟部產業園區管理局，目的事業主管機關為經濟部，本案為配合行政院營建土石方全流程去化政策，規畫於彰濱產業園區線西西3區B區，新增營建剩餘土石方為填地料源，總面積約20公頃，預計填築90萬立方公尺，填築完成後仍依據彰濱產業園區原規畫的土地使用。

開發單位表示，已制訂土石方允收標準部分，土石方應符合「土壤汙染監測標準」、「土壤汙染管制標準」及「毒性溶出試驗（TCLP）標準」，運土車輛也須安裝GPS電子聯單。此外，不收受營建廢棄物包含公告「控制場址」或「整治場址」的土方，並確認不受紅火蟻入侵的土區。

此外，依2025年環境監測海域生態調查成果顯示，並無保育種，優勢種皆為常見物種，土地也已完成圍堤作業，填築期間不致影響海域生態。但有登記發言民眾認為，工程擾動的是中華白海豚重要棲息環境的海床，說沒有看到白海豚根本是「詐騙集團」。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰發言指出，營建剩餘土石方在分類與載運過程中，極度容易混雜裝潢廢棄物、石棉、含鉛油漆碎屑，甚至被不法份子夾帶事業廢棄物，開發單位應說明目視、抽樣如何確實排除這樣的風險，畢竟事業廢棄物如汙泥或一些灰渣類跟土方混拌是很難用目視，現場檢測應具備像XRF這樣的快篩檢測方法。

環委指出，確實有些部分尚未說明清楚，開發單位應評估本次新增的90萬方營建剩餘土石方填地料源，全數由崙尾區土方暫置區提供的可行性，不能因為營建土石方去化的急迫性就交代不清。

本案經環委討論後，若開發單位補正內容採「新增營建剩餘土石方填地料源全數由崙尾區土方暫置區提供」，則本次環差就建議審核修正通過，反之若補正內容採原規畫方案，則將召開第2次審查。最後在開發單位承諾於8月31日前補正並辦理下，最後建議本案補充修正通過，將送環評大會審查。