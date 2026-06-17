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彰濱產業園區協處營建土石方 環差初審過關

中央社／ 台北17日電

為增加營建土石方去化場所，彰濱產業園區新增線西西3區為填地料源，今天於環境部進行環差初審。環委要求簡化料源，並加強品質管理，建議本案補充修正通過，將送大會審查。

環境部今天召開「彰化濱海產業園區開發計畫環境影響評估報告書環境影響差異分析報告（線西西3區B區新增營建剩餘土石方為填地料源）」專案小組初審會議。

開發單位表示，依行政院跨部會研商「加速營建剩餘土石方全流程去化策略」，本次變更為加速擴增營建剩餘土石方最終去處，規劃於線西西3區B區（已圍堤）收容營建剩餘土石方。

開發單位進一步說明，線西西3區B區計20公頃，該區已完成圍堤工程，本次變更除原環評隔離水道及外海抽砂外，新增「實方約90萬方」的營建剩餘土石方為料源。

彰化環境保護聯盟表示，在第一線常看到營建土石方含鉛或石綿碎屑，或是有事業廢棄物等，應該要有科學檢視方式，確認沒有重金屬等有害物質，如果只有目視或撥開檢視，可能是看不出來的。

環評委員不諱言，理解本案有一定的急迫性，如北部的營建土石方可以去台北港、南部可以去高雄港、台南安平港，但中部沒有地方可以去；但也強調，不能說因為時間緊急，就有很多地方交代不清。

環委也呼應土石方進場應有完整管理，包含抽檢頻率及有無退運機制等。此外，環委建議評估約90萬方的填土來源，全數來自彰濱產業園區崙尾土方暫置區符合標準的土石方。

環委表示，應加強說明新增營建剩餘土石方的允收標準，及具體填地料源品質管理管制規劃（含出土端管理、進場前抽查、作業工區規劃等），開發單位允諾辦理。環委最後建議本案補充修正通過，將送環評大會審查。

環評 環境部 行政院

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