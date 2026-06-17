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好市多逆轉勝！「A肝莓果」重罰200萬因這事翻車 台中食安處懲處曝光
美式賣場好市多2023年爆發「A型肝炎莓果」事件，台中市食安處重罰好市多200萬元，傳出因行政疏失，逾期1天遞交上訴狀，導致處分遭撤銷定讞。對此，食安處表示，尊重司法判決結果，對於莓果事件將另依法處分。針對行政疏失，相關人員已依規定完成行政懲處，並全面檢討案件處理流程。
據了解，食安處在2023年針對好市多「A肝莓果」事件重罰200萬元，在台中高等行政法院一審判決敗訴後，提起上訴，因行政疏失逾期1天遞狀，導致200萬罰單確定撤銷。市府究責，食安處負責處理的組長遭「拔官」降調，多名主管遭記過懲處。
食安處說明，有關好市多「A型肝炎莓果」事件裁罰案後續遭裁定上訴駁回，後續將依法辦理相關行政程序，另為強化法制作業及案件管理機制，已要求各級主管及同仁確實依照公文時效及法制作業規定辦理，落實內部控管與督導機制，避免類似情形再次發生。
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