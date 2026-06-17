快訊

飛太低釀禍？花蓮空軍基地戰機降落傳巨響 疑起落架撞路燈畫面曝光

好市多逆轉勝！「A肝莓果」重罰200萬因這事翻車 台中食安處懲處曝光

世足攻略／英格蘭正常發揮應可勝老邁格子軍 葡萄牙就怕慢熱輕敵被爆冷

聽新聞
0:00 / 0:00

好市多逆轉勝！「A肝莓果」重罰200萬因這事翻車 台中食安處懲處曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
好市多進口「科克蘭冷凍三種綜合莓」驗出A肝病毒。圖／食藥署提供
好市多進口「科克蘭冷凍三種綜合莓」驗出A肝病毒。圖／食藥署提供

美式賣場好市多2023年爆發「A型肝炎莓果」事件，台中市食安處重罰好市多200萬元，傳出因行政疏失，逾期1天遞交上訴狀，導致處分遭撤銷定讞。對此，食安處表示，尊重司法判決結果，對於莓果事件將另依法處分。針對行政疏失，相關人員已依規定完成行政懲處，並全面檢討案件處理流程。

據了解，食安處在2023年針對好市多「A肝莓果」事件重罰200萬元，在台中高等行政法院一審判決敗訴後，提起上訴，因行政疏失逾期1天遞狀，導致200萬罰單確定撤銷。市府究責，食安處負責處理的組長遭「拔官」降調，多名主管遭記過懲處。

食安處說明，有關好市多「A型肝炎莓果」事件裁罰案後續遭裁定上訴駁回，後續將依法辦理相關行政程序，另為強化法制作業及案件管理機制，已要求各級主管及同仁確實依照公文時效及法制作業規定辦理，落實內部控管與督導機制，避免類似情形再次發生。

食安 好市多 肝炎

延伸閱讀

不到3歲幼童被倒立甩轉！台中教保員不當對待6童 遭罰6萬不服敗訴

好市多玩具搶購掀風波 當事人不滿遭網暴今喊提告

才被重罰500萬！綠大實業火警後又爆違規 再罰90萬、移送法辦

日本好市多捲餅驗出大腸桿菌 5中毒3住院1重症

相關新聞

好市多逆轉勝！「A肝莓果」重罰200萬因這事翻車 台中食安處懲處曝光

美式賣場好市多2023年爆發「A型肝炎莓果」事件，台中市食安處重罰好市多200萬元，傳出因行政疏失，逾期1天遞交上訴狀，導致處分遭撤銷定讞。對此，食安處表示，尊重司法判決結果，對於莓果事件將另依法處分。針對行政疏失，相關人員已依規定完成行政懲處，並全面檢討案件處理流程。

花生農損成藍綠焦點…陳素月邀農糧署勘災認已達標 籲彰化納救助

豪雨重創彰化沿海農業產區，正值一期花生採收期的大城、芳苑等地首當其衝，農民眼看辛苦數月的心血恐付諸流水，藍綠民意代表接連前往災區關心，彰化縣長王惠美昨天率員勘災，立委陳素月今天也邀集農業部農糧署中區分署副分署長徐惠瑩等人前往了解災情，雙方均呼籲農業部盡速將彰化縣花生納入天然災害救助品項。

採收前遇暴雨彰化花生大發芽 王惠美喊中央救農民

連日下雨，彰化今天終於放晴，但目前大城鄉正值採收期，連日降雨已超出作物可承受範圍，成熟花生長時間浸泡於高含水量土壤中，陸續出現植株腐爛、果實發芽等情形，還有沿海地區甘藷（地瓜）也受損，彰化縣府籲中央及早核定災害補助啟動救助。

端午節垃圾怎麼倒？彰化縣環保局公告各公所清運時程

端午節3天連假，彰化縣環保局公告26鄉鎮垃圾清運方式，19日端午節當天，彰化市、北斗鎮、溪州鄉及竹塘鄉沿線停收，其餘鄉鎮市定點停收或正常收運。

中市國運中心人次停滯 市府加強評鑑促改善

台中市共九座國民運動中心採委外營運，民代指，國運中心課程與民營健身房高度雷同，導致近年使用人次未明顯提升，回收效益有限，質疑經營模式出現問題？運動局表示，將強化評鑑機制，並透過專業財務評估及適度調整契約條件，優化服務品質。

選彰縣長 邱建富爭取中間選民

彰化縣長選戰綠營分裂，彰化市前市長邱建富昨宣布，以無黨籍身分參選縣長，他評估，自己可望拿下藍、綠陣營各約兩成五選票，中間選民將是主要支持來源，目標爭取約六成五選票。民進黨提名的縣長參選人陳素月強調，自己民調領先，但戰戰兢兢不敢掉以輕心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。