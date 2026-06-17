完善移工直聘 中彰投服務中心即日起營運

為提供雇主及移工更便利的直接聘僱服務，並落實國際倡議的公平招募理念及趨勢，勞動部勞動力發展署17日正式啟用「中彰投區直接聘僱聯合服務中心」，提供在地化、一站式服務。

該中心整合多語言的專業通譯、文件審查、申辦輔導及後續追蹤等服務，協助雇主更便利地運用直接聘僱制度辦理移工聘僱事宜，減輕行政作業負擔，讓勞雇雙方享有更友善的服務體驗。

勞動力發展署表示，直接聘僱制度可協助雇主直接辦理移工聘僱作業，減少仲介服務費用支出，並透過更透明、便捷的聘僱流程，降低勞雇雙方行政負擔。

為提升服務可近性及便利性，勞動力發展署持續完善直聘服務網絡，除台北、高雄服務據點外，中彰投區直接聘僱聯合服務中心正式營運後，中部地區的民眾可就近取得相關協助。

中彰投區直接聘僱聯合服務中心設於彰化就業中心樓上，2026年1月30日試營運以來，至5月底已累計服務超過700人次，其中八成為雇主諮詢案件，顯示民眾對直接聘僱制度及相關服務需求持續增加。近八成諮詢內容與外籍家庭看護工聘僱相關，也反映高齡化社會下家庭照護需求日益提升。

中彰投區直接聘僱聯合服務中心提供中文、英文、越南語、泰語及印尼語等多語言通譯服務，並配置「申辦秘書」，由專人提供「一案到底」服務機制，協助雇主辦理身分查驗、表單填寫、文件準備、系統操作及直聘流程諮詢等事項。

服務中心也會透過電話、簡訊或電子郵件，主動提醒重要辦理時程，減輕申辦過程中的行政負擔。若移工於申辦過程中有語言溝通需求，也可即時提供翻譯協助，提升申辦效率。

勞動力發展署表示，中彰投區直接聘僱聯合服務中心正式營運後，將持續結合在地服務資源，精進服務流程並強化數位化服務，協助更多雇主及移工運用直接聘僱制度，打造更便利、友善的聘僱環境。