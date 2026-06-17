花生農損成藍綠焦點…陳素月邀農糧署勘災認已達標 籲彰化納救助

豪雨重創彰化沿海農業產區，正值一期花生採收期的大城、芳苑等地首當其衝，農民眼看辛苦數月的心血恐付諸流水，藍綠民意代表接連前往災區關心，彰化縣長王惠美昨天率員勘災，立委陳素月今天也邀集農業部農糧署中區分署副分署長徐惠瑩等人前往了解災情，雙方均呼籲農業部盡速將彰化縣花生納入天然災害救助品項。

勘災現場可見部分花生田積水未退，成熟花生因長時間浸泡而發芽腐爛。農民無奈表示，今年採收工資已較往年上漲，如今花生泡水受損，即使勉強採收也可能不敷成本，只能望田興嘆。

陳素月表示，大城、芳苑等地花生田災情嚴重，不少花生浸水後已出芽，本季收成幾乎無望。她指出，今天邀請農糧署到場勘查，經現場初步認定，花生受損情形已達天然災害救助標準。由於農業部昨天已公告將雲林縣全縣花生列入天然災害現金救助及低利貸款地區，她當場呼籲農業部比照辦理，盡速公告彰化縣全縣花生納入救助範圍。

陳素月進一步向農民說明，經爭取後，農業部今年3月24日已調高天然災害現金救助額度，以花生為例，每公頃救助金額已由原本3萬元提高至3萬6千元。雖然無法完全彌補農民損失，但希望能透過提高補助額度，協助農民度過難關。

芳苑鄉一名謝姓農民也表示，每年5、6月梅雨季多少都會影響花生成長，但今年雨勢特別異常，「這次實在下太多天了」。他指出，這一期花生原本只等天氣放晴即可採收，未料碰上連續10多天降雨，災損是近幾年來最嚴重的一次，「收成去了超過一半」，盼政府盡速啟動救助機制，協助農民減少損失。