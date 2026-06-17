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台中交通事件裁決處豐原監理站窗口 原訂裁撤急卡暫緩

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市交通事件裁決處位於豐原監理站的業務窗口，原訂7月1日起裁撤。圖／取自臉書
台中市交通事件裁決處位於豐原監理站的業務窗口，原訂7月1日起裁撤。圖／取自臉書

台中市交通事件裁決處設在豐原監理站的業務窗口，原訂7月1日起裁撤，當地人反映擾民且不便，台中市議員邱愛珊等人反映民意後，台中市交通局今天表示，裁撤措施暫緩。

有豐原人說，設在豐原監理站的台中市交通事件裁決處，7月1日起將裁撤，對辦理監理站業務的民眾造成極大困擾，例如一輛車要辦理過戶或異動，發現有交通違規，要先回到豐原區圓環南路的總處繳費，再回監理站辦理相關業務，這樣不便民全台只發生在豐原，就算是可使用線上多元管道繳費，但年長的長輩可能不會使用，民眾將來要兩頭跑。

台中市交通事件裁決處表示，近年來業務成長，人力卻減少，法規修改頻繁，無照業務以往只要幾秒鐘就可以辦理完成，現在因涉及連座處份等，每件需耗時約半小時，豐原區有2處交通事件裁決處，因人力考量，打算裁撤位於豐原監理站的業務窗口，民眾若只是單純繳繳罰款，可透過線上繳費或到超商繳費。

市議員邱愛珊等人接到陳情，邱愛珊議員向交通局反映，交通局今天表示，裁決處原訂7月1號實施的豐原監理站窗口整併案，目前還在協調相關單位及徵詢民意前置作業階段，整體評估後暫緩施行，將視後續該處爭取約用人力計畫進度後，再行評估整體人力調度。

豐原 台中市

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