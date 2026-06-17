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中市霧峰區農會桐林酒廠今上樑 未來帶動地方創生

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市霧峰區農會在霧峰區桐林里興建二廠「桐林酒廠」，上午舉行上樑典禮。圖／霧峰區農會提供
台中市霧峰區農會在霧峰區桐林里興建二廠「桐林酒廠」，上午舉行上樑典禮。圖／霧峰區農會提供

台中市霧峰區農會推動製酒有成，清酒等各項酒類在產品在國內外銷售均佳。區農會為此繼續在霧峰區桐林里興建二廠「桐林酒廠」，上午舉行上樑典禮。農業部部長陳駿季與霧峰區農會總幹事黃景建等人共同主持，祈求工程圓滿順利，以及未來能落實地方創生理念，帶動區域觀光發展和青年返鄉。

黃景建說，桐林酒廠為地上四層樓建築，基地面積約1千791坪，建築面積約350坪，總樓地板面積約約1千210坪。一樓為發酵及熟成區、二樓為充填包裝區、三樓為原料處理區、四樓為包材倉庫，並建置自動化倉儲系統。整體設計採用由上而下的重力式製程規畫。利用原料與半成品自然流向各製程區域，不僅降低機械動力與能源消耗，也能有效提升生產效率，落實節能減碳理念。

酒廠將導入科技化生產設備，全面提升酒品品質與產能，強化產品市場競爭力。同時，結合霧峰山區盛產的龍眼、荔枝、蜂蜜等優質農特產品，研發具有在地特色的酒品，並透過擴大契作機制保障農民收益，進一步串聯地方觀光資源，實踐地方創生與農業加值目標。

此外，霧峰區農會也將結合台灣各地特色農產品，發掘地方農業特色DNA，透過設計力導入與品牌整合，打造兼具在地特色與文化內涵的「地方限定」產品及體驗服務，提升農產品辨識度與附加價值，進而帶動整體農業產值成長，增加農民收益。

台中市霧峰區農會在霧峰區桐林里興建二廠「桐林酒廠」，上午舉行上樑典禮。圖／霧峰區農會提供
台中市霧峰區農會在霧峰區桐林里興建二廠「桐林酒廠」，上午舉行上樑典禮。圖／霧峰區農會提供

農會 台中市 陳駿季

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