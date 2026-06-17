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斥資百億！台中榮總「3大工程」進度曝光 第3醫療大樓拚2028年竣工

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總興建中的「第三醫療大樓」工程進度達37%，預計2028年竣工。圖／台中榮總提供
台中榮總興建中的「第三醫療大樓」工程進度達37%，預計2028年竣工。圖／台中榮總提供

台中榮總為強化醫療量能與服務品質，斥資逾百億元發包興建「第三醫療大樓」、「醫學科技大樓」，以及「醫護宿舍大樓」等三大工程。院方說明，第三醫療大樓工程進度達37%，預計2028年竣工；醫學科技大樓和醫護宿舍大樓預計今年10月開工。

台中榮總說明，由於三大工程規模龐大，總發包金額超過百億元，院方持續營造廉能環境並加強全民監督，日前特別舉辦「興建採購廉政平台聯繫會議暨教育訓練」，邀集檢、廉、調、職安機關及廠商交流，共同把關採購機制，宣示落實「廉政安全」與「公共安全」的最高決心。

台中榮總副院長周元華表示，指標性的「第三醫療大樓」已於2023年開工，目前工程進度穩定推進，已完成達37%，力拚2028年竣工；院方為了提升研究實力與照顧員工福利，「醫學科技大樓」與「醫護宿舍大樓」進行環境評估、都市設計審議及建照申請，預計於今年10月開工，分別計畫在4年及3年後啟用。

法務部廉政署主任秘書孫治遠在會中肯定中榮推動「採購廉政平台」的決心，強調透過公開透明的溝通與監督機制，能讓公務員安心任事，期勉台中榮總3大工程能如期、如質、無垢完成。

會中也邀請台中地檢署檢察官何建寬從司法實務觀點剖析工程採購應注意的法律界線，釐清「便民服務」與「圖利風險」的分際。台中市勞動檢查處營造業科長曾吉宏受邀分享「營造作業職安實務」。

台中榮總強調，面對百億元的重大建設，院方將持續落實永續治理精神，透過公開透明的採購機制、完善的職業安全管理及跨機關合作，打造兼具醫療韌性與永續價值的公共建設。

台中榮總 宿舍

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