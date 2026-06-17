百岳「郡大山」迎好消息 郡大林道崩塌段7月復通

南投信義郡大林道是攀登百岳「郡大山」的必經要道，但因地質脆弱易受天災損害，前年因地震及強降雨導致該林道4.7K處崩塌，經林保署南投分署辦理復建工程，7月可望復通，12K處今天起展開整治，行經務必配合施工人員指揮通行。

林業及自然保育署南投分署指出，郡大林道位於信義鄉山區，部分區域地質脆弱，易受豪雨、地震及颱風影響，發生落石、坍方與路基流失，前年即因地震及強降雨導致4.7K處等多處受災，為提升通行安全，該分署辦理林道災害復建工程。

經持續復建，郡大林道4.7K處將於本月完工，預計7月就可恢復通行；12K處整治工程則於今天（17日）接力開工，民眾行經務必配合施工人員交通指揮通行；另19K至34K處，後續也已規畫編列相關整治作業，將逐步降低沿線災害風險。

該分署表示，將持續加強林道的巡查與整治工作，提供更安全的山林環境，但也提醒該林道雖陸續完成整治，但潛在風險無法完全排除，尤其適逢汛期，午後強降雨、颱風及地震極易引發即時崩塌，因此仍建議應盡量避免進入林道山區活動。

若須前往，入山前及活動時務必審慎評估天候與自身裝備，密切關注最新林道通阻與管制資訊，進出車輛以高底盤四輪傳動（4WD）車款為佳，備妥通訊、照明及緊急應變裝備，隨時留意邊坡狀況，遇落石或危險徵兆，立即停止前進並撤離。

圖為郡大林道4.7K處施工狀況。圖／林保署南投分署提供

郡大林道是攀登百岳「郡大山」的必經要道，但部分區域地質脆弱易受地震、豪雨等天災損害。圖／林保署南投分署提供