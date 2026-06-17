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採收前遇暴雨彰化花生大發芽 王惠美喊中央救農民

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
目前正值彰化大城一期花生採收期，雨勢狀況不僅影響機具進場採收，也可能造成減產及品質下降，且花生價格又因開放國外花生進口受影響，彰縣府希望中央能夠重視農民生計。圖／彰化縣府提供
目前正值彰化大城一期花生採收期，雨勢狀況不僅影響機具進場採收，也可能造成減產及品質下降，且花生價格又因開放國外花生進口受影響，彰縣府希望中央能夠重視農民生計。圖／彰化縣府提供

連日下雨，彰化今天終於放晴，但目前大城鄉正值採收期，連日降雨已超出作物可承受範圍，成熟花生長時間浸泡於高含水量土壤中，陸續出現植株腐爛、果實發芽等情形，還有沿海地區甘藷（地瓜）也受損，彰化縣府籲中央及早核定災害補助啟動救助。

彰化縣長王惠美昨傍晚與民代等人前往大城鄉實地關心農損災情，她表示，彰化縣為全台第二大花生產區，全縣種植面積約3058公頃，主要集中於大城、芳苑、二林等鄉鎮，產量占全國約五分之一。目前正值一期花生採收期，雨勢狀況不僅影響機具進場採收，也可能造成減產及品質下降，且花生價格又因開放國外花生進口受影響，讓農民入不敷出，希望中央能夠重視農民生計。

大城鄉長陳玉照也表示，大城鄉花生受到西南氣流連日豪雨的影響，大部分花生都已經發芽受災嚴重

王惠美針對強化國產花生競爭力提出四項建議，包括推動「台灣花生標章」，提升國產花生品牌價值。也因進口花生對台灣花生影響大。因此強化食安與邊境把關，嚴格檢驗進口花生黃麴毒素及農藥殘留，才能維護國人健康與消費權益。

她也提出輔導契作與產業升級，建立災後輔導及契作媒合機制，降低天災的損失，也推動國產花生分級、加工及品牌化，提高產品附加價值。另完善冷鏈及烘乾設備，補助彰化設置區域型烘乾中心，導入濕莢交易制度，提升採收後處理品質及保存能力。

縣府提醒農民，若田區因本次豪雨造成植株浸泡、腐爛或發芽等災損情形，請先拍照存證（可開啟相機時間及定位功能），並儘速向土地所在地鄉鎮市公所通報，以利儘速彙整資料，向中央爭取公告天然災害救助，協助農民降低損失。

目前正值彰化大城一期花生採收期，雨勢狀況可能造成減產及品質下降，且花生價格又因開放國外花生進口受影響，彰化縣長王惠美昨天稻田區勘災。圖／彰化縣府提供
目前正值彰化大城一期花生採收期，雨勢狀況可能造成減產及品質下降，且花生價格又因開放國外花生進口受影響，彰化縣長王惠美昨天稻田區勘災。圖／彰化縣府提供

王惠美 彰化 花生

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