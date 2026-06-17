端午節垃圾怎麼倒？彰化縣環保局公告各公所清運時程

端午節3天連假，彰化縣環保局公告26鄉鎮垃圾清運方式，19日端午節當天，彰化市、北斗鎮、溪州鄉及竹塘鄉沿線停收，其餘鄉鎮市定點停收或正常收運。

環保局表示，民眾端午返鄉團聚、採買食材及整理居家環境，垃圾及廚餘量預計增加。連假期間各鄉鎮市垃圾清運方式略有不同，請民眾留意所在地垃圾收運時間，並依公告時段排出垃圾，以免錯過清運。

環保局表示，6月19日端午節當日，彰化市、北斗鎮、溪州鄉及竹塘鄉沿線停收；花壇鄉、伸港鄉、社頭鄉、永靖鄉、埔心鄉、大村鄉、田中鎮、北斗鎮、田尾鄉、溪州鄉及竹塘鄉定點停收，其餘鄉鎮市依公告時段正常收運。

6月20日，各鄉鎮市原則依正常時段辦理收運，只有大村鄉沿線停收、溪州鄉上午加收端午節停收路線，另二水鄉定點收運不提供資源回收服務；6月21日全縣停止垃圾收運作業。

環保局呼籲，端午節期間包粽、聚餐及祭祖活動頻繁，請民眾落實垃圾分類，廚餘排出前應先瀝除水分；非收運時段請妥善打包並暫置於家中，勿任意堆置於住家周邊或道路旁，以避免產生異味，或遭犬隻、鼠類翻找，影響環境衛生，另外提醒民眾粽葉及粽繩屬一般垃圾，請丟垃圾車。

民眾可透過彰化縣環境保護局官方網站、臉書粉絲專頁、各鄉鎮市公所網站及社群平台，或利用「樂圾通」、「全國垃圾通」及「清運e點通」等應用程式查詢最新垃圾清運資訊。