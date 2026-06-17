中市國運中心人次停滯 市府加強評鑑促改善

台中市共九座國民運動中心採委外營運，民代指，國運中心課程與民營健身房高度雷同，導致近年使用人次未明顯提升，回收效益有限，質疑經營模式出現問題？運動局表示，將強化評鑑機制，並透過專業財務評估及適度調整契約條件，優化服務品質。

台中市國民運動中心去年從六座增至九座，不過部分場館使用人次不增反減，包括北區國運中心二○二四年九十六萬五千餘人次，二○二五年降至九十五萬九千多人次；長春國運中心從五十三萬五千人次，二○二五年降至五十二萬七千人次；大里國運中心也降少一百卅一人次。

市議員林昊佑指出，九座國民運動中心一年權利金收入約三千六百萬元，與動輒數億元的建設與營運成本相比，回收效益有限。委外廠商可能傾向保守投入設備，以致競爭力不如民間健身房。他認為市府應檢討委外制度，包括適度延長合約年限或提供續約誘因，確保設備維護品質。

市議員楊大鋐表示，台中市近年積極打造國運中心，雖然收費便宜，但課程與民營健身房高度雷同，他建議國運中心轉型，安排吸引年輕族群的課程。

運動局指出，台中市國民暨兒童運動中心進場人次持續成長，從二○二三年三百七十萬人次、二○二四年四百萬人次到二○二五年已破四百五十萬人次。市府除不定期稽核營運廠商，每年也邀集專家學者績效評估，督促業者提升營運品質；未達標準者須限期改善，未改善者可依契約規定處置。

運動局表示，豐原、清水及太平等國兒運近年陸續啟用，今年各中心租金及權利金收入預估約四千萬元，相關收入均依法繳庫，並持續投入運動發展及公共服務。