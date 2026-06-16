快訊

繼謝政達後 廖婉汝發聲明婉拒監察委員提名

南亞科、華邦電、力積電同登量價前十名 外資卻上演「搶2殺1」戲碼

世足攻略／弱隊擺大巴搶逼和 冠軍熱門法國、阿根廷都贏1球機率大

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化蜂蜜減產七成 「龍爺爺」蜂蜜評鑑參加組數創新低

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府、員林市農會邀請苗栗區農業改良場、台灣養蜂協會、國立虎尾科技大學等5名專家學者，對19組蜂蜜進行品質評鑑。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府、員林市農會邀請苗栗區農業改良場、台灣養蜂協會、國立虎尾科技大學等5名專家學者，對19組蜂蜜進行品質評鑑。圖／彰化縣政府提供

今年初春龍眼花開時多雨偏冷，影響蜜蜂採蜜，蜂蜜減產約七成，彰化縣政府力邀蜂農參加第五屆彰化縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑，參加組數創新低紀錄，今評鑑結果由代表埔鹽鄉農會的黃錦滄、員林市農會張魁元、田中鎮農會陳威年、社頭鄉農會黃宥嘉得到特等獎。

縣政府和員林市農會舉辦彰化縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑，全縣19組蜂蜜今複評，縣政府邀請苗栗區農業改良場科長吳姿嫺和台灣養蜂協會、國立虎尾科技大學等5名專家學者擔任評審，員林市農會常務監事王錫庸、總幹事黃豐盛等人出席觀看評鑑過程。

縣政府農業處指出，今年全台龍眼花開時受氣候不穩定衝擊，考驗蜂農遊牧採蜜的技術，龍眼蜜產量雖大減但「越是艱困的環境，越能淬煉出非凡的品質」，花期集中反使蜜源更純粹、讓彰化縣自創品牌的「龍爺蜜」風味。濃郁度、純度為歷年之最。

今年仍把競賽蜂蜜先送中央畜產會國家級儀器檢驗，通過CNS國家標準、抗生素與農藥殘留完全合格的晉級複評，今複評針對色澤、香氣、風味複評，選出4名特等獎與10名頭等獎，得獎蜂農僅提供一桶得獎蜂蜜，每桶分裝400瓶，採「流水編號」，縣政府強調每瓶「百裡挑一」保證是純天然、在地生產的頂級好蜜。

彰化縣政府、員林市農會今舉辦第五屆彰化縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府、員林市農會今舉辦第五屆彰化縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑。圖／彰化縣政府提供

蜂蜜 彰化 彰化縣

延伸閱讀

影／雨勢不斷菜價漲3成 九如鄉農會超市有機專區逆勢平價買氣飆升5成

彰化偏鄉童自製謝師宴菜餚 老師回報方式「把菜吃光光」

歷史建築「台灣菸葉耕種時業改進社」整修竣工 彰化多一美拍景點

國立二林工商「柑媽」得獎了！不忘教育初心黃秋柑入選杏壇芬芳錄

相關新聞

快儲水！彰化6月24日起近10萬戶停水、降壓23小時 供22處加水站

台水公司第十一區管理處為提升南彰化地區供水穩定度與韌性，辦理「彰南蓄配水池第一期工程」新舊管線連接作業，預計於6月24日（星期三）上午9時起至6月25日（星期四）上午8時止進行停水改接施工，施工時間共23小時，影響停水戶數1萬5535戶、降壓戶數8萬3424戶，受影響用戶約9萬8959戶。

中捷藍線 經費擬追加千億 藍綠交鋒

台中捷運藍線經費暴增，引爆藍綠交鋒。原編列一千六百一十五億元的建設預算，尚未進入主線土建工程即傳出經費需追加近一千億元，才能支應後續十一座地下車站工程。民進黨台中市長提名人何欣純批「盧市府要負最大責任」，國民黨提名人江啟臣則以高雄捷運黃線為例反擊「不懂高雄可以，為什麼台中不可以？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。