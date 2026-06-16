彰化蜂蜜減產七成 「龍爺爺」蜂蜜評鑑參加組數創新低

今年初春龍眼花開時多雨偏冷，影響蜜蜂採蜜，蜂蜜減產約七成，彰化縣政府力邀蜂農參加第五屆彰化縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑，參加組數創新低紀錄，今評鑑結果由代表埔鹽鄉農會的黃錦滄、員林市農會張魁元、田中鎮農會陳威年、社頭鄉農會黃宥嘉得到特等獎。

縣政府和員林市農會舉辦彰化縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑，全縣19組蜂蜜今複評，縣政府邀請苗栗區農業改良場科長吳姿嫺和台灣養蜂協會、國立虎尾科技大學等5名專家學者擔任評審，員林市農會常務監事王錫庸、總幹事黃豐盛等人出席觀看評鑑過程。

縣政府農業處指出，今年全台龍眼花開時受氣候不穩定衝擊，考驗蜂農遊牧採蜜的技術，龍眼蜜產量雖大減但「越是艱困的環境，越能淬煉出非凡的品質」，花期集中反使蜜源更純粹、讓彰化縣自創品牌的「龍爺蜜」風味。濃郁度、純度為歷年之最。

今年仍把競賽蜂蜜先送中央畜產會國家級儀器檢驗，通過CNS國家標準、抗生素與農藥殘留完全合格的晉級複評，今複評針對色澤、香氣、風味複評，選出4名特等獎與10名頭等獎，得獎蜂農僅提供一桶得獎蜂蜜，每桶分裝400瓶，採「流水編號」，縣政府強調每瓶「百裡挑一」保證是純天然、在地生產的頂級好蜜。