竹山加走寮溪堰塞湖 農村水保署：整體風險尚可控

竹山鎮清水溪支流加走寮溪左岸邊坡崩塌，阻塞河道形成堰塞湖，農村水保署今天表示，再次大規模崩塌風險較低，若一次性潰決估下游水位上升約70公分，整體風險尚在可控範圍。

受「0608豪雨」影響，竹山鎮瑞龍瀑布園區上游加走寮溪（清水溪支流）邊坡崩塌，民眾13日發現河道受土石堆積阻塞形成堰塞湖，通報南投縣政府，農業部農村發展及水土保持署除完成勘查，農村水保署長陳俊言今天也到場了解現況、監測作業、應變措施執行情形。

陳俊言表示，面對極端氣候帶來複合型災害風險，必須秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」原則，持續掌握堰塞湖變化，不能因為目前風險較低而掉以輕心；農村水保署已依堰塞湖處理機制成立應變小組，並與南投縣政府保持密切聯繫，共同掌握現地狀況，確保民眾安全。

陳俊言說，已完成現地勘查及風險評估，並啟動全天候監測措施，包括架設機動式監視器影像觀測站、定期執行無人機空拍、下游水位觀測、現地巡查等作業，透過科技監測即時掌握堰塞湖水位、壩體、河道變化情形，並作為後續防災應變決策重要依據。

農村水保署透過新聞稿表示，南投縣政府已於加走寮溪周邊危險區域設置警示牌，提醒民眾勿進入河道及周邊區域釣魚、戲水、溯溪，持續結合地方政府、里長、防災專員及相關單位監測變化，若有異常將立即啟動應變機制並發布資訊，全力守護民眾生命財產安全。

水保署表示，崩塌面積約1.2公頃、堆積量體5萬立方公尺，上游蓄水量10萬立方公尺，堰塞湖已自然溢流並沖刷出水路，水位及河道狀況尚穩定，經評估崩塌坡面達岩盤層，再次大規模崩塌風險較低；若一次性潰決，估水位約抬升70公分，目前下游無保全住戶、無直接影響瑞龍瀑布吊橋，整體風險尚在可控範圍。