歷史建築「台灣菸葉耕種時業改進社」整修竣工 彰化多一美拍景點

彰化縣歷史建築「台灣菸葉耕種時業改進社」（宿舍）費時兩年整修，縣政府和文化局今舉行竣工典禮，除了作為社區活動據點，縣政府和鎮公所規畫串連高鐵廊道、熊趣米公園到望高寮，為田中鎮觀光旅遊再添新景點。

縣長王惠美主持竣工典禮時表示，台灣菸葉耕種時業改進社在昭和13年（西元1938年）興建，建物包括1幢收納場、兩幢輔導員木造宿舍，負責南彰化地區菸草收納與管理等功能，前縣長卓伯源任內辦理初步整建工程，2013年公告登錄為歷史建築，縣政府2014年完成調查研究，2015年完成收納場主體建物修復及周邊環境改善，2019年完成兩幢宿舍修復工程規劃設計，2023年文化部文化資產局核定修復工程計畫總經費4552萬元，其中文資局補助65%（2958萬8千元），縣府自籌35%（1593萬2千元）。

文資局古蹟聚落組長林炳耀說，藉由中央地方攜手守護歷史建築物，兩幢日式宿舍交給縣府統籌規劃，一方面作為地方社福空間，另一方面期盼更多年輕人走入這座場域，深入了解早期菸葉產業的發展脈絡，凝聚對在地文史與地方發展的認同。

田中鎮長蕭淑芬表示，田中菸樓、宿舍及相館場館等歷史建築相繼整建完成，感謝縣政府和文化局重現地方文化場域的往日風華，今菸葉耕種時業改進社竣工重新開放，將串連高鐵一至三期廊道、熊趣米共融公園、贊天宮、復興社區風車大道、望高寮，為田中觀光旅遊增加美拍景點。

日治時期、二次世界大戰後。台灣菸葉耕種時業改進社分別為日本台灣總督府專賣局、臺灣省菸酒公賣局向菸農收購、鑑定及暫時儲放菸葉的場所。文化局表示，將進行活化再利用，希望打造兼具歷史溫度與生活價值的交流場域。

彰化縣台灣菸葉耕種時業改進社（宿舍）修復工程竣工。記者簡慧珍／攝影