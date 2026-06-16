竹山竹藝燈會打造當代美學 首獲倫敦設計獎銀獎

竹山鎮公所今年首度以「竹山竹藝燈會」參加倫敦設計獎就獲銀獎肯定，鎮公所今天表示，透過竹編、竹構、燈光藝術打造當代美學，邀旅客走進竹山，感受竹藝交織光影獨特魅力。

每逢春節除南投縣政府主辦的「南投燈會」，「竹山竹藝燈會」也以小鎮特色打響名氣，竹山鎮公所今天發布新聞稿表示，以傳統工藝、創新設計、永續理念為整體策展成果，竹山竹藝燈會今年首度參加倫敦設計獎（London Design Awards）獲銀獎，讓世界看見竹山。

竹山鎮公所表示，燈會以「竹」為核心元素，結合在地竹藝職人及設計團隊共同創作，透過竹編、竹構、燈光藝術、環境空間設計，打造兼具文化傳承與當代美學的燈會體驗，讓民眾在光影流轉間感受竹材自然溫潤質感，充分展現竹山特色與結合文化創意能量。

竹山鎮長陳東睦說，竹山是台灣竹產業重鎮，竹藝燈會不僅是節慶活動，更是竹山推動地方創生與文化永續重要平台，公所近年以創新思維重新詮釋竹工藝，將傳統竹藝融入公共空間及文化展演，讓竹產業從傳統製造邁向文化設計產業，提升國際能見度。