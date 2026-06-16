台灣菸葉耕種時業改進社宿舍修復 見證彰化歷史

彰化縣歷史建築「台灣菸葉耕種時業改進社」日式木造宿舍修復工程完工，彰化縣長王惠美今天表示，未來由彰化縣政府活化再利用，打造兼具歷史溫度與生活價值交流場域。

王惠美、文化部文化資產局古蹟聚落組長林炳耀等出席竣工典禮，見證位於彰化田中鎮的宿舍重獲新生。

根據彰化文化局資料，「台灣菸葉耕種時業改進社」在日治時期及戰後分別為台灣總督府專賣局、台灣省菸酒公賣局向菸農收購、鑑定及暫時儲放菸葉場所，見證早期菸葉產業發展歷史，實體呈現台灣在日治時期社會與經濟生活型態。

王惠美表示，「台灣菸葉耕種時業改進社」創建於日治昭和13年（1938年），已有80餘年歷史，包括1棟收納場及2棟輔導員木造宿舍，承載許多農民共同記憶，感謝前彰化縣長卓伯源任內辦理初步整建，2013年公告登錄為歷史建築。

她說，縣府2014年完成調查研究後，陸續推動各項修復工作；2015年完成收納場主體建物修復及周邊環境改善，2019年完成2棟宿舍修復工程規劃設計，2023年獲文化部文資局核定修復工程總經費新台幣4552萬元，由文資局補助2958萬餘元。

林炳耀表示，未來這2棟日式宿舍由縣府統籌規劃，延伸為地方社會福利空間，期盼更多年輕人走入場域，深入了解早期菸葉產業發展脈絡，凝聚對在地文史與地方發展認同。