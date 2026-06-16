力行產業道路因雨坍方邊坡不穩 南投縣府籲改道

投89線近日因雨坍方、泥流中斷，其中28.3公里處路段今天邊坡再次崩塌阻斷道路，南投縣政府調派機具搶修，並提醒投89線沿線仍有落石、坍方、土石流風險，請用路人改道通行。

仁愛鄉「投89線」力行產業道路部分路段幾乎逢雨就坍方、落石，受連日鋒面降雨影響，南投縣政府今天表示，指標18.2、28.3、36.5公里處路段接連發生土石泥流災情，其中28.3公里處今天再次發生邊坡崩塌阻斷道路，工務處責成開口契約廠商調派機具進場搶修。

縣府工務處表示，目前18.2、36.5公里處維持基本通車狀態，28.3公里處路段持續搶修，暫未開放通行，預計今天中午開放通車；近期山區降雨導致邊坡土石含水量趨於飽和，投89線多處坡面土石滑動，加上泥流，沿線多處遭土石覆蓋、零星落石，持續加速清淤。

工務處表示，由於邊坡不穩，土石隨時有滑落風險，縣府要求施工團隊在安全無虞前提下全力搶修，並持續監控路況；由於天氣不穩，投89線沿線仍有落石、坍方、土石流發生風險，請用路人改道，若必須行駛投89線請配合交通管制、夜間非必要勿入山路。