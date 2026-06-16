彰南蓄配水池管線改接 南彰化部分停水23小時

台中捷運藍線經費暴增，引爆藍綠交鋒。原編列一千六百一十五億元的建設預算，尚未進入主線土建工程即傳出經費需追加近一千億元，才能支應後續十一座地下車站工程。民進黨台中市長提名人何欣純批「盧市府要負最大責任」，國民黨提名人江啟臣則以高雄捷運黃線為例反擊「不懂高雄可以，為什麼台中不可以？」

2026-06-16 00:00