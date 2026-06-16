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彰南蓄配水池管線改接 南彰化部分停水23小時
台水公司為提升南彰化地區供水穩定度與韌性，辦理彰南蓄配水池第一期工程新舊管線連接作業，預計24日上午9時起停水23小時，影響約9萬8959用戶，提醒民眾事先儲水。
台灣自來水公司第十一區管理處今天發布新聞稿表示，停水改接施工從24日上午9時至25日上午8時，包括秀水鄉、二林鎮、埤頭鄉、竹塘鄉等部分區域共停水約1萬5535戶。
降壓區域，包含溪湖鎮、埔鹽鄉全區，以及福興鄉、秀水鄉、永靖鄉、田尾鄉、北斗鎮、埤頭鄉、溪州鄉、田中鎮、二林鎮、芳苑鄉、大城鄉等部分區域，共約8萬3424戶。
台水第十一區處表示，這次改接施工將投入最大人力與資源，力求準時恢復供水，為維護民眾用水權益，將設置22處臨時取水站，提醒受影響地區用戶提早儲水備用，停水期間關閉抽水馬達電源，以免空轉產生高溫造成馬達損壞；復水後管線末端、大樓及地勢較高地區水壓可能需一段時間才恢復正常。
相關停水、降壓資訊及臨時取水站位置，可查詢台水公司停水公告網站。
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