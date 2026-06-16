快訊

問韓國瑜「你在爽什麼？」 莊瑞雄：他說訪美獲高規格邀約

美日菲三國聯手在印太布局！台灣該如何應對？

宜蘭消防局餐費核銷弊案向上延燒 消防局長被帶走：相信同仁清白

聽新聞
0:00 / 0:00

端午連假遊大雪山八仙山森林遊樂區 享受森林療癒

中央社／ 台中16日電

林保署說，端午連假到大雪山、八仙山、武陵國家森林遊樂區及東勢林業文化園區，漫步林間、了解林業發展歷史，按讚送土肉桂氣泡水。台中東勢警方將在重要路口編排交通疏導。

林業及自然保育署台中分署今天發布新聞稿，大雪山擁有全台具代表性的檜木林景觀，可漫步森林步道感受紅檜與扁柏森林的芬多精洗禮；八仙山林木蒼翠、溪流環繞；武陵以高山景觀、多樣生態資源及四季變化的自然景致聞名。東勢林業文化園區保留豐富林業文化資產，可認識林業發展歷史。

林保署台中分署指出，民眾到大雪山、八仙山、武陵國家森林遊樂區及東勢林業文化園區，享受森林療癒力與沁涼舒適的自然環境。端午連假期間按讚送以台灣原生樹種土肉桂製成的土肉桂氣泡水。

大雪山、八仙山國家森林遊樂區及東勢林業文化園區，在端午連假期間辦理定點生態解說活動，志工帶領認識森林生態、動植物特色及林業文化故事。參加活動者可獲得限量紀念小禮物。

台中市東勢警分局預估返鄉車潮18日下午5時湧現，因應石岡、新社、東勢等山城知名遊憩景點，19日至21日每天上午10時至12時及下午4時至7時，在通往旅遊地區的各重要路口，編排交通崗或機動交通疏導勤務。

大雪山 森林遊樂區 武陵

延伸閱讀

林保署復刻出版林野史料 揭百年前台灣森林樣貌

因應端午連假人潮 大溪老街周邊實施交通疏導

東方白鸛落腳濁水溪口 台日共談人與自然共生之路

端午連假遊台南 觀旅局推薦賞蓮、看龍舟、逛市集

相關新聞

快儲水！彰化6月24日起近10萬戶停水、降壓23小時 供22處加水站

台水公司第十一區管理處為提升南彰化地區供水穩定度與韌性，辦理「彰南蓄配水池第一期工程」新舊管線連接作業，預計於6月24日（星期三）上午9時起至6月25日（星期四）上午8時止進行停水改接施工，施工時間共23小時，影響停水戶數1萬5535戶、降壓戶數8萬3424戶，受影響用戶約9萬8959戶。

中捷藍線 經費擬追加千億 藍綠交鋒

台中捷運藍線經費暴增，引爆藍綠交鋒。原編列一千六百一十五億元的建設預算，尚未進入主線土建工程即傳出經費需追加近一千億元，才能支應後續十一座地下車站工程。民進黨台中市長提名人何欣純批「盧市府要負最大責任」，國民黨提名人江啟臣則以高雄捷運黃線為例反擊「不懂高雄可以，為什麼台中不可以？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。