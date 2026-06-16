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端午連假遊大雪山八仙山森林遊樂區 享受森林療癒
林保署說，端午連假到大雪山、八仙山、武陵國家森林遊樂區及東勢林業文化園區，漫步林間、了解林業發展歷史，按讚送土肉桂氣泡水。台中東勢警方將在重要路口編排交通疏導。
林業及自然保育署台中分署今天發布新聞稿，大雪山擁有全台具代表性的檜木林景觀，可漫步森林步道感受紅檜與扁柏森林的芬多精洗禮；八仙山林木蒼翠、溪流環繞；武陵以高山景觀、多樣生態資源及四季變化的自然景致聞名。東勢林業文化園區保留豐富林業文化資產，可認識林業發展歷史。
林保署台中分署指出，民眾到大雪山、八仙山、武陵國家森林遊樂區及東勢林業文化園區，享受森林療癒力與沁涼舒適的自然環境。端午連假期間按讚送以台灣原生樹種土肉桂製成的土肉桂氣泡水。
大雪山、八仙山國家森林遊樂區及東勢林業文化園區，在端午連假期間辦理定點生態解說活動，志工帶領認識森林生態、動植物特色及林業文化故事。參加活動者可獲得限量紀念小禮物。
台中市東勢警分局預估返鄉車潮18日下午5時湧現，因應石岡、新社、東勢等山城知名遊憩景點，19日至21日每天上午10時至12時及下午4時至7時，在通往旅遊地區的各重要路口，編排交通崗或機動交通疏導勤務。
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