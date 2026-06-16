快儲水！彰化6月24日起近10萬戶停水、降壓23小時 供22處加水站

台水公司第十一區管理處為提升南彰化地區供水穩定度與韌性，辦理「彰南蓄配水池第一期工程」新舊管線連接作業，預計於6月24日（星期三）上午9時起至6月25日（星期四）上午8時止進行停水改接施工，施工時間共23小時，影響停水戶數1萬5535戶、降壓戶數8萬3424戶，受影響用戶約9萬8959戶。

台水公司表示，此次改接施工將投入最大人力與資源，全力力拚準時恢復供水，並同步設置22處臨時取水站，以降低民眾生活影響。相關停水、降壓資訊及臨時取水站位置，可至台水公司停水公告網站查詢。

此次停水區域共計1萬5535戶，秀水鄉部分地區，包括中山路、安溪街、安鶴路、平安一街、平安二街、平安三街、平安五街、平安六街、平安路、彰水路、彰水路一段、彰秀路、彰鹿路、秀安路及花秀路等路段。

二林鎮包括北平里、南光里、原斗里、外竹里、大永里、廣興里、後厝里、復豐里、東勢里、東和里、東興里、東華里、興華里、萬合里、西平里、西斗里、豐田里、趙甲里、頂厝里及香田里等20里。

埤頭鄉包括中和村、大湖村、庄內村及竹圍村等4村。竹塘鄉則包括五庄村、內新村、土庫村、小西村、新廣村、樹腳村、民靖村、永安村、溪墘村、田頭村、竹元村、竹塘村、竹林村及長安村等14村。

另降壓區域共8萬3424戶，涵蓋溪湖、埔鹽全區、秀水停水區以外區域，其餘福興鄉，以及、永靖、田尾、北斗、埤頭、溪州、田中、二林、芳苑、大城等鄉鎮則是部分路段受到影響。

台水公司指出，受影響地區用戶應提前儲水備用，並配合節約用水；停水期間務必關閉抽水馬達電源，避免空轉造成高溫損壞設備，甚至引發火災。也提醒管線末端、大樓及地勢較高區域，水壓恢復時間可能較慢，請民眾耐心等候。

台水公司第十一區管理處辦理「彰南蓄配水池第一期工程」新舊管線連接作業，預計於6月24日上午9時起至6月25日上午8時止進行停水改接施工，預計近10萬戶停水、降壓受影響，水公司將設置22處加水站。圖／台水公司提供