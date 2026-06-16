百年台中州廳耗資4.2億封館活化…工程進度達6成 預計今年10月開放

台中市政府耗資4.2億元，重新活化百年古蹟「台中州廳」，完工後部分空間由文化局進駐作為辦公處所，其他空間則能舉辦展覽，預計10月重新開放。台中市文化局指出，這座創建於1913年的宏偉建築，由日治時期總督府營繕課技師森山松之助設計，與現今總統府（原台灣總督府）系出同源，是台灣近代官署建築的重要典範，承載著台中城市發展的歷史記憶。

市長盧秀燕上任後，2020年8月開始台中州廳活化的第一期工程，耗資約2.9億元，主要修繕建築物主體，2022年底完工；二期工程則要活化建物與周邊景觀，在建物北側新建門廳空間、電梯、廁所與機房，調整水電空調，並施作周圍綠美化與環境景觀照明，耗資4.2億元，去年7月開工。

文化局表示，這座建築由森山松之助設計，是台灣近代公共建築發展的重要推手，其作品融合西方新古典主義風格與現代建築技術，兼顧空間機能與城市景觀。台中州廳採當時少見的街角主入口設計，以轉角塔樓作為視覺焦點，搭配左右對稱的衛樓及沿街延展的翼樓配置，展現穩重開闊的官署氣勢。入口車寄向外突出，立面則運用灰泥仿石砌、古典柱式、圓頂、三角山牆、圓形山牆及勳章飾等元素，充分展現大正時期建築融合西方古典美學與現代化思潮的時代特色。

文化局指出，台中州廳最具代表性的建築特色之一，便是優雅的馬薩式屋頂（Mansard Roof）。這種源自法國的雙折線坡屋頂，不僅塑造出典雅莊重的建築輪廓，也有效提升閣樓空間的使用效益，兼具美觀與實用功能。屋頂間點綴的牛眼窗，為建築增添細膩而富韻律感的立面變化，同時兼具採光與通風功能。整體建築以水平延展的線條為主體，搭配圓弧造型及精緻裝飾細節，營造出層次分明且比例優雅的建築美感。

森山松之助運用溫潤厚實的紅磚牆面，搭配灰白色仿石飾帶及洗石子仿古典石砌基座，形成鮮明而和諧的色彩對比。紅磚所展現的厚重歷史感，結合灰白飾帶勾勒出的水平線條，以及圓弧窗頂與窄長開窗等細部設計，共同構築出州廳獨具辨識度的建築語彙，也成為台中城市景觀中歷久彌新的經典風景。

文資處強調，目前工程進度64%，已經進入關鍵收尾階段，預計10月6日開幕。市府未來將台中州廳定位為「融入市民生活的公共文化空間」，兼具文化深度與公共共享價值，既喚起市民對過去台中州廳作為市府辦公廳舍的記憶，也希望以此帶動舊城區文化產業整合，促成城市的整體活化與再生。

台中州廳紅磚灰白飾帶與圓弧頂部長開窗創造出的節奏感。圖／台中市文化局提供

台中州廳內部中央梯廳古典柱式與對稱佈局。圖／台中市文化局提供

台中州廳兩側翼樓長廊延伸視覺感。圖／台中市文化局提供