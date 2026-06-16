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中捷藍線 經費擬追加千億 藍綠交鋒

聯合報／ 記者余采瀅黃寅／台中報導
台中捷運藍線開工典禮，立法院副院長江啟臣（前左二）及立委何欣純（前右一）等人出席。圖／聯合報系資料照片
台中捷運藍線開工典禮，立法院副院長江啟臣（前左二）及立委何欣純（前右一）等人出席。圖／聯合報系資料照片

台中捷運藍線經費暴增，引爆藍綠交鋒。原編列一千六百一十五億元的建設預算，尚未進入主線土建工程即傳出經費需追加近一千億元，才能支應後續十一座地下車站工程。民進黨台中市長提名人何欣純批「盧市府要負最大責任」，國民黨提名人江啟臣則以高雄捷運黃線為例反擊「不懂高雄可以，為什麼台中不可以？」

台中市交通局捷運工程局長蘇瑞文說，一千六百一十五億元扣除土地徵收、機電標與發包中的高架車站後，工程款僅剩約八十七億元，幾乎只夠興建一座地下站。其餘十一座市區地下車站，需再追加約一千億元，整體經費將攀升至約二千六百億元。市府說明，兩年前綜合規畫的工程估算，已追不上近年疫情及國際局勢影響下的通膨壓力。

何欣純質疑，問題不只是通膨，更是市府工程管理失靈。她指出，中捷藍線早已核定卻一再延宕，「拖越久、漲越多」，從機電標追加預算，到如今地下段車站經費不足，顯示整體控管出現嚴重漏洞，「市民至今看不到實質動工，卻先看到預算失控」。她並點名江啟臣應對追加預算提出具體立場。

江啟臣昨受訪強調，預算追加是全台普遍現象。他舉高雄捷運黃線近期也追加九百零六億元、總經費攀升至二千三百四十八億元為例，質疑同樣面對通膨與原物料上漲，不能說高雄可以漲，台中就不行。他並呼籲台中民代不分黨派，共同向中央爭取經費，以免影響藍線推進。

另何欣純也拋出社福政見，宣布若當選市長，將擴大敬老愛心卡功能，除視財政狀況提高點數、取消「月歸零」限制外，計程車使用點數擬由現行八十五點提高至二百點，並納入農漁會、藥局、超商、超市及醫療門診等使用範圍。

台中 江啟臣 台中捷運

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